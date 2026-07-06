Ökostrom für nur 9,99 Cent/kWh netto: Wien Energie garantiert weiterhin günstige Preise für ein Jahr

Wien (OTS) -

Die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG bietet auch im kommenden Sommer attraktive Strom- und Erdgaspreise an: Der Strom-Tarif OPTIMA Entspannt plus liegt bei einjähriger Vertragsbindung bei einem Verbrauchspreis von 9,99 Cent netto je Kilowattstunde und einem Grundpreis von 4,93 Euro netto pro Monat (exkl. Steuern und Abgaben). Beim Erdgas-Tarif liegt der für ein Jahr garantierte Verbrauchspreis mit einjähriger Vertragsbindung bei rund 5,44 Cent/kWh netto und der Grundpreis bei 6,99 Euro netto pro Monat (exkl. Steuern und Abgaben). Das Angebot ist ab sofort bis 30. September 2026 für alle Neukund*innen und Bestandskund*innen verfügbar.

Preis für ein Jahr garantiert – Umstieg online möglich

Der Tarif kann online unter www.wienenergie.at/angebot sowie im Wien Energie-Kund*innenservice abgeschlossen werden. Der Großteil der Bestandskund*innen wird in den kommenden Wochen per Mail oder Brief über das Angebot informiert. Wien Energie garantiert diese günstigen Preise für ein Jahr ab Vertragsbeginn, unabhängig von der Lage und der Entwicklung am Energiemarkt. Damit ist Wien Energie auch in unsicheren Zeiten eine stabile und verlässliche Partnerin der Wiener*innen.

Günstige Preise auch für Klein- und Mittelbetriebe

Auch für Strom- bzw. Erdgas-Businesskund*innen bietet die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG mit dem Tarif MEGA plus bis 30. September 2026 ein attraktives Angebot an. Der Verbrauchspreis bei Strom liegt hier bei 12,72 Cent/kWh netto und bei Erdgas bei rund 6,89 Cent/kWh netto, der Grundpreis für Strom beträgt 7,46 Euro pro Monat und 7,55 Euro pro Monat für Erdgas (jeweils exkl. Steuern und Abgaben). Wer sich für eine Vertragsbindung von einem Jahr entscheidet, profitiert von einem zusätzlichen Rabatt: Der Verbrauchspreis reduziert sich bei Strom auf nur rund 10,92 Cent/kWh netto und bei Erdgas auf rund 5,89 Cent/kWh netto. Damit ist MEGA plus ein verlässliches und faires Angebot für Unternehmen, die auf stabile Preise und Planbarkeit setzen.

Günstige Preise bereits seit 2025

Wien Energie bietet bereits seit mehreren Monaten Strompreise auf besonders günstigem Preisniveau. Schon seit dem Sommer 2025 hat Wien Energie ein Strom-Angebot für Privatkund*innen mit einem Verbrauchspreis von rund 9,9 Cent pro Kilowattstunde netto und einjähriger Preisgarantie angeboten, das mehrere hunderttausende Kund*innen in Anspruch genommen haben. Die Mehrheit der Wien Energie-Privatkund*innen mit Vertragsbindung liegt damit bereits seit 2025 unter 10 Cent/kWh (netto).