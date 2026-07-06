Wiener Netze-Ferienspiel: Wie kommt der Strom in die Steckdose?

Wien (OTS) -

Am 8. Juli 2026 ist es wieder so weit: Dann öffnet die Wiener Netze-Zentrale in Simmering ihre Tore für neugierige Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Mit einem bunten Programm, bei dem man selbst aktiv sein muss, wird jungen Menschen die Welt des Stroms, der Fernwärme, des Gases und der Telekommunikation nähergebracht.

Die Energie der Stadt begreiflich machen

„Am besten lernt man, wenn man selbst versucht herauszufinden, wie etwas funktioniert, wenn man ausprobieren und Werkzeuge in die Hand nehmen darf“, davon ist Mona Netz-Erfinder und Eventplaner Patrick Reiterer von den Wiener Netzen überzeugt. Deshalb wird beim Ferienspiel der Wiener Netze geforscht, gebastelt und ausprobiert. „So erfahren die Kinder auf spielerische Art und Weise, woher der Strom kommt, wie die Fernwärme durch Wien geleitet wird und was bei Gasgeruch zu tun ist“, erklärt Reiterer.

Das Interesse junger Menschen an Technik wecken

„Uns ist es wichtig, schon junge Menschen über die Basis-Infrastruktur in Wien und Umgebung zu informieren. Dass es automatisch hell und warm ist, wenn man einen Schalter oder einen Hahn betätigt, ist nämlich nicht selbstverständlich. Wir wollen aber auch Einblicke in die technische Arbeitswelt der Wiener Netze geben“, betont Thomas Angerer, Geschäftsführer der Wiener Netze, „Schließlich sind wir in der Wiener Stadtwerke-Gruppe jedes Jahr auf Lehrlingssuche und wollen junge, technikbegeisterte Menschen gern als Arbeitnehmer*innen für uns gewinnen.“

Anmeldungen für das Wiener Netze-Ferienspiel

Wo? Treffpunkt U3-Station Gasometer. Von dort fährt ein Shuttlebus direkt zu den Wiener Netzen.

Treffpunkt U3-Station Gasometer. Von dort fährt ein Shuttlebus direkt zu den Wiener Netzen. Wann? Jeden Mittwoch in den Sommerferien (vom 8. Juli bis 26. August 2026) pünktlich um 9.30 Uhr (Dauer 2 Stunden)

Jeden Mittwoch in den Sommerferien (vom 8. Juli bis 26. August 2026) pünktlich um 9.30 Uhr (Dauer 2 Stunden) Wie? Anmeldungen sind online hierhttps://wienxtra.at/kinder/event/4977/"> https://wienxtra.at/kinder/event/4977/ möglich.

Presse-Fotos zum Downloaden finden Sie hier https://tinyurl.com/Ferien24 Copyright: Wiener Netze/David Bohmann

Spannende Experimente aus dem Labor von Mona Netz können auch zu Hause nachgemacht werden. Einfach vorbeischauen auf monanetz.at oder auf Monas Youtube-Kanal: Für Abwechslung in den Ferien ist gesorgt!

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Netzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Daten dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 490 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität. Die Wiener Netze sind ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem bedeutendsten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien.