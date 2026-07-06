Österreicher:innen durchbrechen 2025 erstmals die 100-Milliarden-Chatnachrichten-Grenze

Wien (OTS) -

„Telefonieren wir noch oder chatten wir alle schon? 102,4 Milliarden Chatnachrichten versendeten die Österreicher:innen im Jahr 2025. Das sind 2,9 Milliarden mehr als 2024 und 7,9 Milliarden mehr als 2023. 33,7 Milliarden Minuten wurden dazu noch im Jahr 2025 über Messenger-Dienste telefoniert; auch hier ist ein Anstieg gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen, wenn auch ein deutlich geringerer als bei den Chatnachrichten. Dieses Nutzungsverhalten spiegelt sich natürlich auch in der Produktwahl der Nutzer:innen wider – die Nachfrage nach mobilen Breitbandanschlüssen mit Flatrate nahm im letzten Jahr ebenfalls, wie zu erwarten, zu“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, Zahlen aus dem aktuellen RTR Internet Monitor Jahresbericht bekannt. Die Anzahl der versendeten E-Mails stieg von 4,1 Milliarden im Jahr 2024 auf rund 4,6 Milliarden im Jahr 2025.

Immer mehr Festnetz-Breitbandanschlüsse mit hohen Bandbreiten verfügbar

„Der permanente Anstieg des verbrauchten Datenvolumens erfordert Internetanschlüsse mit immer höheren Bandbreiten. Unsere Statistiken zeigen, dass 2025 bereits 37,8 % der Festnetz-Breitbandanschlüsse mit Bandbreiten größer als 1 Gbit/s angeboten werden können und fast drei Viertel aller Anschlüsse mit Bandbreiten ab 100 Mbit/s“, informiert Steinmaurer.

Der RTR Internet Monitor ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/internet-monitor-2025 veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten zu festem und mobilem Breitband, Auswertungen aus dem RTR-Netztest, Analysen von Daten aus der Zentralen Informationsstelle für Breitbandversorgung (ZIB) sowie Daten zu internetbasierten Kommunikationsdiensten.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.