NEOS: Ehrliche Debatte über das Antrittsalter ist überfällig

Wien (OTS) -

„An einer Diskussion über die Anpassung des Antrittsalters bei unseren Pensionen führt kein Weg vorbei. Schon seit Jahren treiben wir NEOS dieses Thema voran und warnen davor, dass unser Pensionssystem in der jetzigen Form unser Budget immer mehr belastet. In der Bundesregierung konnten wir mit dem Nachhaltigkeitsmechanismus und der Teilpension bereits zentrale, wichtige Reformen setzen, um unser Pensionssystem zukunftsfitter zu machen und es auch für die kommenden Generationen abzusichern. Das sind die größten Reformen im Pensionsbereich seit 20 Jahren, es darf aber erst der Anfang gewesen sein“, hält Klubobmann Yannick Shetty fest.

Dass ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger am Sonntag in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ nun sagt, dass mit ihm innerhalb der ÖVP bereits offen über eine Anpassung des Antrittsalters gesprochen wird, ist zu begrüßen. „Wir NEOS haben schon immer gesagt, dass wir offen, ehrlich und ideologiebefreit über eine derartige Anpassung diskutieren müssen. Immerhin fließt aktuell jeder vierte Euro aus dem Budget in die Pensionskasse – Tendenz steigend. Wer diese Entwicklung ignoriert, der riskiert, dass der finanzielle Spielraum für Entlastungen und Zukunftsinvestitionen in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und vieles mehr immer kleiner wird. Es muss deshalb allen in der Regierung klar sein, dass wir jetzt über noch weitergehende Reformen diskutieren müssen und nicht erst dann, wenn das Boot schon gesunken ist“, so Shetty.

„Klar ist auch: Eine Anpassung des Pensionsantrittsalters wäre weder ein politisches Novum noch europäisches Neuland. Erst vor wenigen Wochen hat der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt, die Vorschläge der Rentenkommission vollständig umzusetzen. Deutschland orientiert sich damit an erfolgreichen Modellen wie jenem in Schweden, wo das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt ist. Jetzt dürfen auch wir vor einer solchen Debatte nicht zurückschrecken, sondern müssen unser Pensionssystem endlich langfristig absichern“, betont Shetty.