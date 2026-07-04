  • 04.07.2026, 15:24:02
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A23 nach Lagerhallenbrand weiterhin gesperrt: ARBÖ erwartet auch am Wochenende Verzögerungen

Wien (OTS) - 

Abbrucharbeiten an unmittelbar angrenzender Lagerhalle dauern voraussichtlich bis Sonntag. Ausweichrouten über Wagramer Straße, Donaustadtstraße, Stadlauer Straße, Erzherzog-Karl-Straße und A22 empfohlen

Nach dem Brand einer direkt an die A23 angrenzenden Lagerhalle am Freitag bleibt die Wiener Südosttangente im Bereich zwischen Hirschstetten und dem Knoten Kaisermühlen in beiden Fahrtrichtungen weiterhin gesperrt.
Aufgrund der Schäden am Gebäude sind umfangreiche Abbrucharbeiten erforderlich.
Nach derzeitiger Einschätzung werden diese voraussichtlich bis Sonntag andauern.

Die Sperre betrifft einen besonders stark frequentierten Abschnitt der A23.
Der Verkehr wird auf das umliegende Straßennetz umgeleitet. Der ARBÖ Informationsdienst rechnet daher auch am Wochenende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Zeitverlusten von etwa 15 bis 20 Minuten.
Voraussetzung dafür ist, dass es zu keinen weiteren unvorhersehbaren Ereignissen wie Unfällen oder zusätzlichen Behinderungen kommt.

Der ARBÖ empfiehlt, den Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren.
Für beide Fahrtrichtungen stehen folgende Ausweichrouten über die Wagramer Straße, die Donaustadtstraße, die Stadlauer Straße, die Erzherzog-Karl-Straße sowie die A22 zur Verfügung.

Besonders aufmerksam sollten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf die Entwicklung bis zum Wochenbeginn achten.
„Sollten die Arbeiten bis Montag andauern, wird dies vor allem für den Frühverkehr zur Belastungsprobe. Auch wenn bereits Ferienzeit ist, muss auf den Ausweichrouten und im Bereich der Zufahrten zur A22 mit deutlich mehr Verkehr gerechnet werden“, erklärt Lisa Schnitzler vom ARBÖ Informationsdienst.

Der ARBÖ rät allen Lenkerinnen und Lenkern, vor Fahrtantritt die aktuelle Verkehrslage zu prüfen, ausreichend Zeitreserven einzuplanen und sofern möglich auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Rückfragen & Kontakt

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien, Informationsdienst
Telefon: 0043(0)50 123 123
E-Mail: [email protected]
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