Wirtschaftsbund Niederösterreich feierte Sommerfest im Schloss Haindorf

St. Pölten (OTS) -

Im sommerlichen Ambiente des Schlosses Haindorf lud der Wirtschaftsbund Niederösterreich (WBNÖ) am 3. Juli zum traditionellen Sommerfest. Rund 1.100 Gäste aus Wirtschaft und Politik folgten der Einladung und nutzten den Abend für persönlichen Austausch, gute Gespräche und ein Zeichen des Miteinanders. Für die musikalische Umrahmung sorgten Werner Auer und Band „MUSICALS & MOVIES". In ihren Ansprachen zogen WKNÖ Präsident WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker, Abgeordneter zum Nationalrat WBNÖ Direktor Harald Servus, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer und VPNÖ-Klubobmann LAbg. Kurt Hackl eine Bilanz der vergangenen Monate und richteten den Blick auf die anstehenden Aufgaben für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

„Unsere Betriebe haben herausfordernde Zeiten hinter sich und werden auch die kommenden Herausforderungen meistern. Denn Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer packen an, denken lösungsorientiert und blicken mit Optimismus nach vorne. Jetzt braucht es die richtigen Rahmenbedingungen, damit sie ihre Stärke voll entfalten können. Die ersten Schritte sind gesetzt, weitere müssen folgen. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer geben jeden Tag Anlass zu Zuversicht. Reden wir unsere Wirtschaft deshalb nicht krank, sondern reden wir sie stark“, betont WKNÖ Präsident WBNÖ Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker.

Dass gerade dieses Miteinander die Grundlage für wirtschaftspolitische Erfolge bildet, hob auch Abgeordneter zum Nationalrat WBNÖ Direktor Harald Servus hervor. „Die vergangenen Monate waren von großer Unsicherheit geprägt. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt erste positive Signale sehen. Nach vielen Jahren ist es gelungen, eine Lohnnebenkostensenkung auf den Weg zu bringen, die diesen Namen auch verdient. Das ist ein wichtiger Erfolg für unsere Betriebe. Gleichzeitig müssen wir den Bundeshaushalt konsequent konsolidieren, damit wir auch künftig Spielraum für Maßnahmen schaffen, die den Wirtschaftsstandort stärken. Jetzt braucht es vor allem Zuversicht und Zusammenhalt“, so Servus.

In seiner Ansprache unterstrich Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer die Bedeutung einer konsequenten Entlastung der Betriebe und eines unternehmerfreundlichen Standorts: „KMU sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Wer den Standort stärken will, muss deshalb vor allem jene entlasten, die jeden Tag Verantwortung übernehmen und Arbeitsplätze schaffen. Mit der Gewerbeordnungsnovelle reduzieren wir Bürokratie, streichen über 5.000 Kontrollen pro Jahr, erleichtern Betriebsübergaben und schaffen unnötige Genehmigungspflichten ab. Unser Anspruch ist klar: weniger Bürokratie, mehr Unternehmertum“, so Hattmannsdorfer.

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner richtete VPNÖ-Klubobmann LAbg. Kurt Hackl, Grußworte an die Gäste. Dabei betonte er die Bedeutung einer verantwortungsvollen Budgetpolitik und eines verlässlichen Partners für die niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer: „Wirtschaftstreibende sind mutig – sie erkennen dort Chancen, wo andere nur Risiken sehen. Als Land sind und bleiben wir der Partner für diese Anpacker. Dafür haben wir im NÖ Landtag gerade das Doppelbudget beschlossen: Wir sparen dort, wo es unsere Landsleute und Unternehmen am wenigsten spüren – etwa 30 Mio. Euro bei den Landesimmobilien, 23 Mio. Euro im Kulturbereich oder 10 Mio. Euro in der Flüchtlingshilfe. Für die Wirtschaftsförderung stehen in den kommenden beiden Jahren 170 Mio. Euro zur Verfügung, damit können sich unsere Betriebe weiter auf uns verlassen“, so Hackl.