  • 04.07.2026, 11:37:02
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NEOS: Reformen für ein modernes Europa aus dem Herzen Wiens

Hoyos: „Während Rechtspopulisten unseren Kontinent spalten wollen, arbeiten wir in Wien an einem freien, starken und zukunftsfitten Europa.“

Wien (OTS) - 

"Nachdem die FPÖ anlässlich ihres 70. Geburtstags vor zwei Wochen diverse europafeindliche Rechte, wie Viktor Orban, in die Hofburg eingeladen hat, setzt der ALDE-Kongress am selben Ort nun ein wichtiges Gegensignal: Wir überlassen weder die Hofburg noch unser Österreich denen, die Europa und damit insbesondere Österreich schwächen wollen. Die Hofburg ist damit wieder Schauplatz eines klaren Bekenntnisses zu einem offenen, geeinten und sicheren Europa. Dieses Signal senden wir NEOS gemeinsam mit hunderten Gästen der ALDE-Familie aus dem Herzen unseres Kontinents – aus der Hofburg in Wien“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos beim ALDE-Kongress zum 50. Geburtstag der Parteienfamilie.

„Wir können beobachten, dass sich Europa verändert. Die zerstörerischen Kräfte, die unseren Rechtsstaat und unsere Freiheiten angreifen, werden stärker. Mit populistischen, destruktiven Schein-Ideen wollen sie unsere Demokratie destabilisieren. Diesem Trend treten Liberale in ganz Europa entschlossen entgegentreten. Dort, wo Liberale Regierungsverantwortung tragen, wird das Leben der Menschen und die Politik zukunftsfitter, innovativer und transparenter. Estland hat sich dank liberaler Reformen zu einem europäischen Vorreiter in Digitalisierung und Bildung entwickelt, die Niederlande und Irland zeigen, wie Offenheit, Unternehmertum und weniger Bürokratie Wachstum und Wohlstand fördern. Und in Österreich zeigen wir NEOS, dass Reformen möglich sind, die Jahrzehntelang für undenkbar gehalten wurden. Mit dem Gratis-Kindergarten ab 4 und wesentlichen Reformen im Bildungsbereich geben wir Kindern alle Chancen, und auch mit der größten Senkung der Lohnnebenkosten in der Geschichte des Landes, der bedeutendsten Pensionsreform seit zwei Jahrzehnten oder der Einführung einer unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft haben wir NEOS in nur einem Jahr Regierungsverantwortung wichtige Reformen auf den Weg gebracht“, hebt Hoyos hervor und fügt hinzu: „Diese Reformen wollen wir nun auch stärker zusammen in Europa umsetzen, deshalb haben wir heute beim ALDE-Kongress die Wiener Deklaration für Reformen unterzeichnet, die ein gemeinsames Bekenntnis für ein starkes Europa und liberale Demokratien ist."

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