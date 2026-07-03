TKG fordert Freilassung des Stand-up-Satirikers Deniz Göktaş

Wien (OTS) -

Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) zeigt sich tief besorgt über die Verhaftung des türkischen Stand-up-Satirikers Deniz Göktaş und fordert seine umgehende Freilassung.

Die Inhaftierung eines Künstlers wegen satirischer und humoristischer Inhalte stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit dar. In einem demokratischen Rechtsstaat müssen auch provokante, kritische und unbequeme künstlerische Ausdrucksformen geschützt werden.

Satire darf nicht kriminalisiert werden. Humor ist kein Verbrechen.

Die Verhaftung eines Stand-up-Satirikers nach einem millionenfach gesehenen Bühnenauftritt bedeutet gerade in diesen ohnehin schwierigen Zeiten einen schweren Schaden für das internationale Ansehen der Türkei, ihre Wirtschaft, ihre Demokratie sowie das Vertrauen in die Unabhängigkeit ihrer Justiz.

Der Weg zu einer starken Türkei führt über einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat mit funktionierender Gewaltenteilung, unabhängiger Justiz und garantierten Grundrechten.

Die TKG steht für die Vision einer wirtschaftlich starken, demokratisch stabilen und rechtsstaatlich verlässlichen Türkei, in der Freiheit, Gerechtigkeit und unabhängige Institutionen geschützt und gestärkt werden.

Mit allem Respekt appelliert die TKG an die zuständigen Behörden in der Türkei, rechtsstaatliche Prinzipien konsequent zu wahren. Eine freie Gesellschaft zeigt ihre Stärke vor allem darin, wie sie mit Kritik, Satire und gesellschaftlichem Dissens umgeht.

Die TKG fordert die sofortige Freilassung von Deniz Göktaş.