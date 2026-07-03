  • 03.07.2026, 16:04:32
  • /
  • OTS0099

TKG fordert Freilassung des Stand-up-Satirikers Deniz Göktaş

Wien (OTS) - 

Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) zeigt sich tief besorgt über die Verhaftung des türkischen Stand-up-Satirikers Deniz Göktaş und fordert seine umgehende Freilassung.

Die Inhaftierung eines Künstlers wegen satirischer und humoristischer Inhalte stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit dar. In einem demokratischen Rechtsstaat müssen auch provokante, kritische und unbequeme künstlerische Ausdrucksformen geschützt werden.

Satire darf nicht kriminalisiert werden. Humor ist kein Verbrechen.

Die Verhaftung eines Stand-up-Satirikers nach einem millionenfach gesehenen Bühnenauftritt bedeutet gerade in diesen ohnehin schwierigen Zeiten einen schweren Schaden für das internationale Ansehen der Türkei, ihre Wirtschaft, ihre Demokratie sowie das Vertrauen in die Unabhängigkeit ihrer Justiz.

Der Weg zu einer starken Türkei führt über einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat mit funktionierender Gewaltenteilung, unabhängiger Justiz und garantierten Grundrechten.

Die TKG steht für die Vision einer wirtschaftlich starken, demokratisch stabilen und rechtsstaatlich verlässlichen Türkei, in der Freiheit, Gerechtigkeit und unabhängige Institutionen geschützt und gestärkt werden.

Mit allem Respekt appelliert die TKG an die zuständigen Behörden in der Türkei, rechtsstaatliche Prinzipien konsequent zu wahren. Eine freie Gesellschaft zeigt ihre Stärke vor allem darin, wie sie mit Kritik, Satire und gesellschaftlichem Dissens umgeht.

Die TKG fordert die sofortige Freilassung von Deniz Göktaş.

Rückfragen & Kontakt

Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG-Think Tank)
Dr Melissa Günes
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.turkischegemeinde.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VNW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Türkische Kulturgemeinde in Österreich

Rückfragen & Kontakt

Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG-Think Tank)
Dr Melissa Günes
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.turkischegemeinde.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright