NEOS zu FPÖ: Fehlende Konsequenzen nach Alko-Fahrt zeugen von Kickls Kontrollverlust

Wien (OTS) -

Die aktuellen Skandale in der FPÖ sind Ausdruck des immer sichtbareren Kontrollverlustes von Herbert Kickl in seiner Partei, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos: „Von der lebensgefährlichen Alko-Fahrt von Norbert Hofer im Burgenland bis hin zum Tiroler FPÖ-Abgeordneten, der auf Instagram das Foto eines mutmaßlichen US-Neonazi-Aktivisten geliked haben soll - Herbert Kickl hat seine Partei nicht im Griff. Offenbar will Herbert Kickl weder Verantwortung für die Republik noch für seine eigene Partei übernehmen."

Es ist inakzeptabel, wenn die freiheitliche Partei auch Tage nach medialem Bekanntwerden solcher Fälle keine Konsequenzen zieht, betont Hoyos: „Die Anhänger der FPÖ dürften sich zurecht fragen, was die Kickl-Partei noch unter Führung und Anstand versteht, wenn der Parteichef nicht einmal bei der 2,48 Promille-Fahrt des ehemaligen Verkehrsministers durchgreift. Dass die Spaltung der Menschen im Land das einzige ist, das die FPÖ noch zusammenhält, ist bekannt. Bei einer Alko-Fahrt und allen damit verbundenen möglichen Folgen gibt es aber keine gespaltene Meinung. Worauf will die FPÖ denn noch warten?"