  • 03.07.2026, 12:14:02
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Götze/Grüne zu ÖBB-Ticketpreisen: Statt Öffi-Preisbremse werden Tickets wieder teurer

Grüne fordern Unterstützung für Öffi-Nutzer:innen und keine Privilegien für Privat-Helikopter

Wien (OTS) - 

„Während die Superreichen in unserem Land weiterhin keinen fairen Beitrag zahlen und bei hohen Treibstoffpreisen sofort gehandelt wird, werden hunderttausende Menschen, die täglich die Bahn nutzen, einmal mehr zur Kassa gebeten. Trotz des aktuellen Spardrucks ist das kein Naturgesetz, sondern ganz einfach die ungerechte Politik dieser Regierung“, kritisiert Elisabeth Götze, Mobilitätssprecherin der Grünen, die gestrige Ankündigung von Preiserhöhungen der ÖBB ab Dezember. Sie spielt damit auch auf die Novelle des Luftfahrtgesetzes an, die am Montag im Nationalrat beschlossen werden soll: „Ausgerechnet SPÖ-Minister Hanke schafft damit neue Privilegien für jene, die mit ihren Privathubschraubern unserem Klima und unserer Umwelt am meisten schaden. Die Sozialdemokratie macht sich damit zur Erfüllungsgehilfin der Superreichen.“

Die Grüne wiederholt ihre Forderung nach einer Öffi-Preisbremse, um stattdessen Pendler:innen endlich effektiv zu entlasten: „Nachdem die sinnlose Spritpreisbremse der Regierung gescheitert ist, wie wir es befürchtet haben, wäre es allerhöchste Zeit, endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen und die hunderttausenden Menschen zu entlasten, die täglich unsere Bahn nutzen um ihre Alltagswege zu bestreiten.“

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