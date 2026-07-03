AVISO WKÖ-Gewerbe und Handwerk: Konjunktur-PG am Mittwoch, 8.7.2026, 9.30 Uhr

Wien (OTS) -

Das Gewerbe und Handwerk ist die größte Arbeitgebersparte und der wichtigste Lehrlingsausbilder des Landes.

Haben sich die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Trendwende bestätigt? Mit welchen Erwartungen gehen die unterschiedlichen Branchen in die zweite Jahreshälfte? Antworten dazu gibt das

P R E S S E G E S P R Ä C H

der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk, bei dem die KMU Forschung Austria die Ergebnisse aus der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung präsentiert.

Wann: Mittwoch, 8. Juli 2026, 9.30 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 3

Ihre Gesprächspartner:innen:

Mst. Ing. Manfred Denk , MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ

, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ Mag. Christina Enichlmair , M.A., KMU Forschung Austria

, M.A., KMU Forschung Austria Mag. Sabrina Winkler, Geschäftsführerin der Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis Dienstag, 7. Juli 2026, unter: [email protected]

Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.