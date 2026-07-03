AVISO – Montag, 6. Juli, 10 Uhr: Justizministerin Anna Sporrer präsentiert Ergebnisse der Expert:innenkommission Strafvollzug

Wien (OTS) -

Nach dem Todesfall eines Strafgefangenen der Justizanstalt Hirtenberg im Dezember 2025 hat Justizministerin Anna Sporrer im Februar 2026 eine unabhängige Expert:innenkommission eingesetzt. Diese hatte den Auftrag, die Situation von psychisch beeinträchtigten Strafgefangenen in Österreich zu analysieren, mögliche Mängel festzustellen und Empfehlungen vorzuschlagen. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Diese Erkenntnisse präsentiert Justizministerin Anna Sporrer gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Kommission, Prof. Wolfgang Gratz, und dem Generaldirektor für den Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen, Friedrich Alexander Koenig.

Zeit: Montag, 6. Juli 2026, 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Justiz, Kleiner Festsaal, Museumsstraße 7, 1070 Wien

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Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Anmeldung bitte an [email protected] bis spätestens Montag, 6. Juli 2026, 08:00 Uhr.

Der Einlass zur Pressekonferenz ist ab 09:00 Uhr möglich. Bitte kalkulieren Sie ausreichend Zeit für die Sicherheitsschleuse ein.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Justiz

Maximilian Eduardo Lehmann

Pressesprecher der Justizministerin

+ 43 676 8989 12358

[email protected]