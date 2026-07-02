  • 02.07.2026, 16:30:32
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  • OTS0163

EINLADUNG zur PRESSEKONFERENZ: Glasfaser-Ausbau in Wels. Einzigartige Kooperation für digitale Zukunft.

Wien/Wels (OTS) - 

In einem für Österreich einzigartigen Kooperationsprojekt nehmen die eww-Gruppe und die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur in Wels in Angriff. Wir wollen Ihnen diese zukunftsweisende Lösung und die sich daraus ergebenden Vorteile in einer Pressekonferenz vorstellen, zu der wir Sie hiermit herzlich einladen.


Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Dr. Andreas Rabl, Bürgermeister der Stadt Wels und Aufsichtsratsvorsitzender der eww ag
  • Florian Niedersüß, Vorstandsvorsitzender eww ag
  • Alfred Pufitsch, CEO öGIG

EINLADUNG zur PRESSEKONFERENZ: Glasfaser-Ausbau in Wels. Einzigartige Kooperation für digitale Zukunft.

Datum: 07.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Zentrale der eww Gruppe
Stelzhamerstraße 27
4600 Wels

Rückfragen & Kontakt

öGIG GmbH
Bernadette Glomser, BA

Leitung Unternehmenskommunikation, Pressesprecherin
Telefon: +43 664 888 127 23
E-Mail: [email protected]

eww ag
Mag. Thomas Holl

Leiter Marketing & Kommunikation
Telefon: +43 660 93 11 555
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 07.07.2026, 10:00]

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