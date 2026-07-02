Wien/Wels (OTS) -

In einem für Österreich einzigartigen Kooperationsprojekt nehmen die eww-Gruppe und die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur in Wels in Angriff. Wir wollen Ihnen diese zukunftsweisende Lösung und die sich daraus ergebenden Vorteile in einer Pressekonferenz vorstellen, zu der wir Sie hiermit herzlich einladen.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Dr. Andreas Rabl, Bürgermeister der Stadt Wels und Aufsichtsratsvorsitzender der eww ag

Bürgermeister der Stadt Wels und Aufsichtsratsvorsitzender der eww ag Florian Niedersüß , Vorstandsvorsitzender eww ag

, Vorstandsvorsitzender eww ag Alfred Pufitsch, CEO öGIG

EINLADUNG zur PRESSEKONFERENZ: Glasfaser-Ausbau in Wels. Einzigartige Kooperation für digitale Zukunft.

Datum: 07.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Zentrale der eww Gruppe

Stelzhamerstraße 27

4600 Wels