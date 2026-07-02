  • 02.07.2026, 15:01:32
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  • OTS0142

Glücksspielgesetz – Krainer weist Grünen-Kritik zurück: „Die Grünen haben beim Spielerschutz fünf Jahre nichts erreicht"

Wien (OTS) - 

Am Montag haben die Regierungsparteien ihren Entwurf für ein neues Glücksspielgesetz vorgestellt. „Der Spielerschutz wird massiv verbessert. Das gilt sowohl für das Online-Glücksspiel als auch für das Automatenglücksspiel", sagt SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. „Die Grünen haben fünf Jahre lang kein Gesetz zusammengebracht. Für Spielsüchtige haben die Grünen fünf Jahre nichts erreicht. Wie beim Budget müssen wir auch beim Glücksspielgesetz hinter den Grünen aufräumen." **** (Schluss) wf/mm

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