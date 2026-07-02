COMET-Drohne der FH Technikum Wien jetzt als Open Source verfügbar

Wien (OTS) -

Die am Kompetenzfeld Embedded Systems (Leitung: Roman Beneder) entwickelte Multikopter-Plattform COMET ist ab sofort vollständig als Open Source verfügbar. Federführend entwickelt wurde COMET von Christoph Böhm. Die nun veröffentlichte Version ist die Weiterentwicklung der 2025 vorgestellten Mini-Prototypenplattform.



COMET (Cost-efficient Open-Source Multicopter for Embedded-Systems Teaching) ist eine kosteneffiziente Rapid-Prototyping-Plattform für die Lehre in den Bereichen Embedded Systems und Cyber-Physical Systems. Entstanden ist die Plattform aus dem FFG-geförderten F&E-Projekt SAMURAI und wurde 2026 auf der IEEE EDUCON präsentiert. Sie ist auch für Hobby-Tüftler*innen und Drohnen Fans gedacht.



Technische Merkmale und Open-Source-Ansatz:

Der Rahmen ist vollständig 3D-druckbar, die Elektronik setzt auf leicht verfügbare COTS-Komponenten (Commercial off the Shelf).

Ein detailliertes Build Manual führt Schritt für Schritt bis zum Erstflug.

Die standardisierte Motorschnittstelle erlaubt den Einsatz einer breiten Palette von Embedded-Flightcontrollern – von STM32 und PSoC5/6 über AURIX 2G bis hin zu FPGA-basierten RISC-V-Plattformen.

Sämtliche Projektdateien stehen der Community hier unter offenen Lizenzen zur Verfügung

Eine OSHWA-Zertifizierung ist geplant und derzeit in Vorbereitung.



Einsatz in Lehre und Forschung

COMET wird in Lehrveranstaltungen im Kompetenzfeld Embedded Systems als standardisierte Lehr- und Experimentierplattform auf unterschiedlichen Ausbildungsniveaus angewandt – von Schulen über Hochschulen bis zu Workshops – für Elektronik/Embedded Systems ebenso wie für höherliegende Themen wie Lokalisierung und Indoor-Navigation.



An der FH Technikum Wien wird COMET aktuell in mehreren Bachelor- und Master-Arbeiten eingesetzt, u. a. zu Fault-Injection, Resilienz von Flugreglern und Indoor-Positionsbestimmung. Darüber hinaus fließt die Plattform als motivierendes Praxisbeispiel in reguläre Lehrveranstaltungen ein, etwa:

Microcontroller Software Design im Bachelorstudium Information- and Communication Technologies and Services

Electronics Systems and PCB Design im Bachelorstudium Electronic Engineering

System-on-Chip Design im Masterstudium Embedded Systems (inkl. einer FPGA-basierten COMET-Variante als SoPC-Beispiel)

Auch im Outreach kommt COMET zum Einsatz: Beim Build-and-Fly-Workshop für Schüler*innen (Gymnasium und HTL) im Rahmen der Electronics Days 2026 wurden die Drohnen mechanisch aufgebaut, der Flightcontroller konfiguriert und ein Testflug durchgeführt.



COMET soll basierend auf dem Open Source Ansatz auch über die Grenzen des Kompetenzfeldes Embedded Systems und auch außerhalb der FH Technikum Wien als eine standardisierte Lehr- und Experimentierplattform dienen.



Die Plattform COMET wurde in einem Paper vorgestellt (TechRxiv, Präsentation: IEEE EDUCON 2026) und ist hier öffentlich zugänglich.



Bilder zu COMET:

https://cloud.technikum-wien.at/s/HcWK3ozydmtt4MS

Fotocredit: FH Technikum Wien



Weiterführende Links:



Neue Multikopter-Plattform COMET: Erster Testprototyp im Miniformat entwickelt



Stadt Wien Kompetenzteam für Drohnentechnik in der Fachhochschulausbildung (Drohn FH)



Department Electronic Engineering & Entrepreneurship – FH Technikum Wien



Kompetenzfeld Embedded Systems – FH Technikum Wien



Forschung und Entwicklung – FH Technikum Wien



Forschungsprojekt SAMURAI – FH Technikum Wien





Kontakt zu Roman Beneder und Christoph Böhm:



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