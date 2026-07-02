250 Jahre ALBERTINA: Gemeinsam Feiern am Jubiläums-Wochenende

Wien (OTS) -

Anlässlich ihres 250-jährigen Jubiläums lädt die ALBERTINA am 4. und 5. Juli 2026 dazu ein, alle drei Standorte und deren Vielfalt neu zu entdecken. Mit insgesamt 250 kostenfreien Vermittlungsaktionen setzt die ALBERTINA ein starkes Zeichen für kulturelle Teilhabe und öffnet ihre Sammlungen und Ausstellungen für Besucher:innen aller Altersgruppen.

„Die ALBERTINA gehört nicht nur ihrer Geschichte, sondern vor allem ihrem Publikum. Anlässlich unseres 250-jährigen Jubiläums möchten wir möglichst viele Menschen einladen, das Museum in all seinen Facetten kennenzulernen. Mit 250 kostenfreien Vermittlungsangeboten machen wir die ALBERTINA an diesem Wochenende zu einem besonders offenen Ort der Begegnung, der Neugier und des gemeinsamen Entdeckens“, so Generaldirektor Ralph Gleis.

Ein Jubiläum dieser Größenordnung verlangt nach einer besonderen Geburtstagstorte: Am Samstag, 4. Juli, schneidet Generaldirektor Ralph Gleis auf der Bastei eine eigens für das 250-jährige Jubiläum der ALBERTINA gefertigte Sachertorte an. Die Torte wird anschließend an die Besucher:innen verteilt – solange der Vorrat reicht.

Entdecken, Mitmachen, Mitfeiern

Im Rahmen eines abwechslungsreichen Jubiläumsprogramms präsentiert die Kunstvermittlung der ALBERTINA ein „Best-of“ ihres umfangreichen Angebots. In kompakten Impulsformaten erhalten Besucher:innen Einblicke in die Vielfalt der Vermittlungsarbeit des Hauses – von kreativen Angeboten für die Jüngsten bis hin zu vertiefenden Kunstgesprächen für Erwachsene.

Das Programm reicht von „Bilderbuch“ für die Kleinsten über altersgerechte Mitmachführungen für Kinder ab sechs Jahren bis hin zu abwechslungsreichen Kunstdialogen und thematischen Führungen für Erwachsene. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Hands-on-Workshops in den Ateliers und Ausstellungen, die Kinder, Familien und Erwachsene dazu einladen, selbst kreativ tätig zu werden.

Besonderen Wert legt die ALBERTINA auf Inklusion und Barrierefreiheit. Zusätzliche Programmpunkte richten sich an Menschen mit Demenz, blinde und sehschwache Besucher:innen sowie gehörlose Menschen. Führungen mit Gebärdensprachdolmetscherin und speziell entwickelte Vermittlungsangebote ermöglichen möglichst vielen Menschen den Zugang zur Kunst.

Darüber hinaus geben Kurator:innen der ALBERTINA persönliche Einblicke in ihre Ausstellungen und berichten vor Originalwerken über ihre wissenschaftliche Arbeit, aktuelle Forschungsfragen und die Entstehung von Ausstellungen.

Ein Highlight am Samstag ist die Tanzperformance der inklusiven Gruppe „Ich bin O.K.“, langjähriger Kooperationspartner der Kunstvermittlung. Die eigens für das Jubiläum entwickelte Aufführung findet in der Ausstellung KAWS. Art & Comix am Samstag in der ALBERTINA MODERN statt (14:30 Uhr und 15:30 Uhr).

Alle 250 Vermittlungsaktionen sind kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich.

Am Abend des 4. Juli findet der offizielle Festakt zum 250-jährigen Jubiläum der ALBERTINA statt. Erwartet werden unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler sowie Jeff Koons, Caroline Peters, Stefanie Reinsperger, Adele Neuhauser, Stefan Ruzowitzky und zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wirtschaft.

Am Sonntag, 5. Juli findet eine von Tone Fink konzipierte Prozession statt: Rund 70 Teilnehmer:innen verwandeln in vom Künstler gestalteten Masken und Gewändern aus Papier den öffentlichen Raum in eine performative Bühne. Der Zug führt von der ALBERTINA zur ALBERTINA MODERN und wieder zurück.

Digitale ALBERTINA und Sonderbriefmarke

Mit „ASK ALBERTINA" präsentiert die ALBERTINA einen KI-gestützten digitalen Guide, der vor Ort getestet werden kann und Besucher:innen ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen und im eigenen Tempo zum Thema 250 Jahre ALBERTINA informiert – von Familien mit Kindern über Menschen, die einfache Sprache benötigen, bis hin zu Kunstexpert:innen. Als partizipatives Projekt lädt es die Besucher:innen ein, aktiv an der Optimierung des Chatbots mitzuwirken und aus der Pilotversion eine finale Fassung zu gestalten, die im Spätsommer gelauncht wird.

Zum runden Geburtstag gibt es weiters eine Sonderbriefmarke der Österreichischen Post: Die von Regina Simon gestaltete Briefmarke zeigt eine Ansicht der Albertina von Jakob Alt aus dem Jahr 1816, ergänzt um einen roten Feldhasen. Die Briefmarke erscheint in einer Auflage von 110.000 Stück. Besucher:innen haben die Möglichkeit, die Jubiläumsbriefmarke auf der Bastei in einem Sonderpostamt zu erwerben und mit einem eigens gestalteten ALBERTINA-Sonderstempel versehen zu lassen.

Wann:

4. und 5. Juli, 10 bis 18 Uhr, Opern House, Freier Eintritt an allen drei Standorten

4. Juli, ab 10 Uhr, Eröffnung und Tortenanschnitt, Bastei der ALBERTINA

4. Juli, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, Tanzperformance „Aus der Reihe tanzen“, Tanzgruppe Ich bin OK, ALBERTINA MODERN, KAWS. Art & Comix

4. Juli, 19 Uhr Offizieller Festakt mit Gästebucheintrag ab 18:30 Uhr, ALBERTINA

5. Juli, 14 Uhr, künstlerische Prozession von Tone Fink, von der ALBERTINA zur ALBERTINA MODERN

Weitere Informationen zum Jubiläum:

250 JAHRE « ALBERTINA Museum Wien

Das komplette Vermittlungsangebot und Programm:

https://www.albertina.at/besuch/programm/250-jahre-open-house/

Hinweis für Medien:

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten sind gegeben.

Akkreditierung:

Anmeldung unter [email protected]