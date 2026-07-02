- 02.07.2026, 13:42:02
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch!
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Freitag, 3. Juli 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Vorschau auf die Plenarsitzung“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
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Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]
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