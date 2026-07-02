WB-Graf begrüßt Novelle der Gewerbeordnung: Entbürokratisierung ist Standortpolitik

Wien (OTS) -

Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf begrüßt die heute von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vorgelegte Novelle der Gewerbeordnung als wichtigen Schritt zur Entlastung der heimischen Betriebe und zur raschen Umsetzung zentraler Maßnahmen aus dem Entbürokratisierungspaket: „Entbürokratisierung ist Standortpolitik. Wichtig ist, dass die Maßnahmen aus dem Entbürokratisierungspaket rasch bei den Betrieben ankommen. Genau das passiert mit dieser Novelle: Minister Hattmannsdorfer setzt zentrale Punkte konsequent um und sorgt für weniger Hürden, schnellere Verfahren und mehr Zeit für das, was wirklich zählt: investieren, wachsen und Arbeitsplätze sichern“, so Graf.

Besonders positiv bewertet Graf die geplanten Erleichterungen bei Kontrollen und Nachweisen. Dass Prüfberichte künftig digital oder schriftlich übermittelt werden können und damit rund 5.000 Vor-Ort-Kontrollen pro Jahr entfallen, ist ein klares Signal für eine moderne und praxisnahe Verwaltung. Auch die Vereinfachung von Betriebsübergaben sowie breite Genehmigungsfreistellungen, etwa für Photovoltaikanlagen, E-Ladestationen, Klimageräte oder Wärmepumpen, würden Betrieben spürbar Zeit und Kosten ersparen.

„Entlastung muss auf allen Ebenen ankommen. Deshalb ist neben dieser Novelle auch die beschlossene Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt ab 2028 ein essenzieller Schritt. Jede Maßnahme, die Bürokratie abbaut und Kosten senkt, gibt unseren Betrieben mehr Kraft für Investitionen, Beschäftigung und Wachstum. Wer unsere Betriebe entlastet, stärkt den Standort und damit den Wohlstand in ganz Österreich“, so Graf abschließend.