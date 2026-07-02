  • 02.07.2026, 11:29:32
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AVISO: Presselunch „25 Jahre Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen - wie der Bergsommer von morgen entsteht“

Wien (OTS) - 

Der alpine Bergsommer ist ein wesentlicher Pfeiler des österreichischen Tourismus – wirtschaftlich, strategisch und in der Positionierung Österreichs als Urlaubsdestination. Gemeinsam mit der Österreich Werbung und dem Fachverband der Seilbahnen blickt die Qualitätsinitiative „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens auf die Entwicklung des Bergsommers und seine Zukunft.

Das Pressegespräch findet im Rahmen der Sommertagung der „Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“ statt, die rund 100 Seilbahnerinnen und Seilbahner in die Region Golm Silvretta Lünersee und Brandnertal zieht. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die Rolle der Sommerbergbahnen für den alpinen Tourismus, zentrale Erkenntnisse aus der aktuellen Sommerpotenzialstudie der Österreich Werbung sowie die Frage, wie sich die Region im Bergsommer positioniert und ihre Angebote – von der Bergbahn bis zur Destination – konsequent weiterentwickelt.

Presselunch im Rahmen der BÖSB-Sommertagung

Datum: Mittwoch, 8. Juli 2026
Uhrzeit: 11:30 Uhr
Ort: Restaurant Grüneck am Golm, Auffahrt ab Talstation Golmerbahn Vandans, Seilbahnstraße 1, 6774 Vandans

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

  • Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin Österreich Werbung
  • Kornel Grundner, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen
  • Josef Manahl, Leiter Lebensraum, Produkte und Events Montafon Tourismus
  • Judith Grass, Geschäftsführerin, Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH

Wir bitten um Ihre Zu- oder Absage bis 6. Juli an Silva Leschner ([email protected])

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und stehen für allfällige Rückfragen gerne jederzeit zur Verfügung. Die Kosten für die Berg- und Talfahrt werden übernommen. An der Kassa werden die angemeldeten Namen hinterlegt. Kurzfristig Entschlossene kontaktieren bitte Silva Leschner telefonisch (+43 664 3456337).

Rückfragen & Kontakt

RAFFEINER REPUTATION
Silva Leschner
Tel.: +43 664 3456337

[email protected]

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