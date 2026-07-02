Erstes Weißbuch zur medizinischen Ernährungstherapie fordert stärkere Verankerung in der onkologischen Therapie

Graz/Wien (OTS) -

Medizinische Ernährungstherapie ist ein zentraler, bislang unterschätzter Faktor für den Therapieerfolg in der Onkologie

Erstes Weißbuch liefert konkreten Fahrplan zur Verbesserung der Versorgung in Österreich

Austrian Health Forum und Fresenius Kabi Austria bringen das Thema auf die gesundheitspolitische Agenda

Mit dem ersten Weißbuch zur medizinischen Ernährungstherapie in Österreich rückt ein bislang unterschätztes Versorgungsthema erstmals verstärkt in den Fokus der Gesundheitspolitik. Im Rahmen des AHF NetUp, der Netzwerkplattform des Austrian Health Forums (AHF), wurde im KELSEN im Parlament erstmals das neue Weißbuch „Medizinische Ernährungstherapie – Der Fahrplan für eine verbesserte onkologische Versorgung in Österreich“ gemeinsam mit Fresenius Kabi Austria, Teil des internationalen Gesundheitskonzerns Fresenius, vorgestellt. Dabei diskutierten Expert:innen aus Gesundheitspolitik, Medizin, Pflege, Diätologie und Systempartnern konkrete nächste Schritte zur stärkeren Verankerung der medizinischen Ernährungstherapie in der österreichischen Krebsversorgung.

Mangelernährung als unterschätzter Risikofaktor

Im Zentrum der Veranstaltung stand eine klare Botschaft: Mangelernährung ist kein Randthema, sondern ein bislang massiv unterschätzter Risikofaktor in der Onkologie. Krankheitsbedingte Mangelernährung betrifft bis zu 40 % der Krebspatient:innen* laut WHO und ESPEN, der führenden europäischen medizinischen Fachgesellschaft auf diesem Gebiet. Sie beeinflusst Therapieerfolg, Komplikationsraten, Lebensqualität und letztlich auch die Effizienz des Gesundheitssystems wesentlich – wird jedoch häufig zu spät erkannt und nicht systematisch behandelt.

„Medizinische Ernährungstherapie darf nicht länger als Zusatzangebot verstanden werden, sondern muss integraler Bestandteil moderner Krebsversorgung sein“, betonte Michael Mayr, Geschäftsführer von Fresenius Kabi Austria. „Mit dem Weißbuch liegt erstmals ein strukturierter, interdisziplinär entwickelter Fahrplan mit konkreten Handlungsempfehlungen für Österreich vor.“

Weißbuch definiert konkrete Handlungsempfehlungen

Das Weißbuch wurde im Rahmen eines mehrstufigen Beteiligungsprozesses gemeinsam mit Fachexpert:innen aus Medizin, Wissenschaft, Ökonomie, Systempartner und Versorgungspraxis erarbeitet. Ziel war es, konkrete strukturelle Maßnahmen zu definieren, um Versorgungslücken der medizinischen Ernährungstherapie entlang des gesamten onkologischen Behandlungspfades in Österreich zu schließen – insbesondere an den Nahtstellen zwischen stationärer und ambulanter Versorgung.

Zu den zentralen Handlungsempfehlungen zählen unter anderem:

· flächendeckende Ernährungsscreenings bei Spitalsaufnahme sowie standardisierte Re-Screenings im weiteren Therapieverlauf

· Ausbau multiprofessioneller Ernährungsteams mit klar definierten Verantwortlichkeiten

· stärkere Einbindung von Cancer Nurses und Diätolog:innen in den onkologischen Behandlungspfad

· Ausbau ambulanter diätologischer Versorgungsstrukturen

· österreichweit einheitliche Standards für enterale und parenterale Ernährung

Medizinische Ernährungstherapie als gesundheitspolitische Aufgabe

Die Diskussion zeigte klar: Medizinische Ernährungstherapie ist nicht nur medizinisch relevant, sondern auch gesundheitspolitisch und gesundheitsökonomisch notwendig. Angesichts steigender Krebsinzidenzen und wachsender Belastungen für das Gesundheitssystem brauche es künftig stärker qualitätsgesicherte Versorgungskonzepte.

An der Diskussion beteiligten sich Abgeordnete zum Nationalrat Dr.in Juliane Bogner-Strauß, Gesundheitssprecherin der ÖVP, Mag.a Dr.in Elisabeth Bräutigam MBA, Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur, Prim. Doz. Dr. Hannes Kaufmann, Leiter der 3. Medizinischen Abteilung für Onkologie und Hämatologie der Klinik Favoriten und Klinik Landstraße, Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, sowie Abgeordneter zum Nationalrat Rudolf Silvan, Gesundheitssprecher der SPÖ.

Das Weißbuch soll nun als Grundlage dienen, um medizinische Ernährungstherapie stärker in der österreichischen Krebsversorgung zu verankern. „Ziel ist es nun, die erarbeiteten Empfehlungen gemeinsam mit Entscheidungsträger und Systempartnern schrittweise in konkrete Maßnahmen zu überführen“, so Mayr.

Das vollständige Weißbuch „Medizinische Ernährungstherapie – Der Fahrplan für eine verbesserte onkologische Versorgung in Österreich“ steht ab sofort kostenfrei unter www.medizinische-ernaehrungstherapie.at zum Download zur Verfügung.

*Quelle: Europe’s Beating Cancer Plan: more efforts are needed for integrating nutritional support in cancer patient care, 11 December 2025, mni-sne-position-paper-beating-cancer-plan-11-december-2025-1.pdf

Über Fresenius Kabi

Fresenius Kabi ist Teil des weltweiten Gesundheitsunternehmens Fresenius und auf lebensrettende Arzneimittel, Medizintechnologien und Dienstleistungen für kritisch und chronisch kranke Patient:innenen spezialisiert. Mit mehr als 41.000 Mitarbeitenden und einer Präsenz in über 100 Ländern, ermöglicht das breite Portfolio von Fresenius Kabi den Zugang zu hochwertigen Produkten in den Bereichen Notfallmedizin, Chirurgie, Onkologie, Intensivmedizin sowie zu Hause – und erreicht jährlich rund 450 Millionen Patienten.

Durch komplementäre Geschäftsbereiche bietet Fresenius Kabi hochkomplexe Biopharmazeutika zur Behandlung onkologischer, Autoimmun- und endokriner Erkrankungen; führende enterale, parenterale und Homecare-Lösungen in der klinischen Ernährung; innovative Medizintechnik, darunter Infusionspumpen, Geräte für Zell- und Gentherapie, Einwegartikel und Blutentnahmesysteme; sowie intravenös verabreichte generische Arzneimittel und Infusionslösungen, die weltweit einen wesentlichen Beitrag zur Arbeit von Gesundheitsdienstleistern leisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fresenius-kabi.com

Über Fresenius Kabi Austria

Fresenius Kabi Austria zählt zu den größten Arzneimittelproduzenten Österreichs und ist Teil des internationalen Gesundheitsunternehmens Fresenius.

Fresenius Kabi Austria bietet ein breites Spektrum an hochwertigen Arzneimitteln, Biosimilars, Infusionstherapien, klinischer Ernährung und Medizintechnik und unterstützt damit medizinisches Fachpersonal in ganz Österreich. Mit unseren Standorten in Graz (Headquarter), Werndorf, Grambach und Linz umfasst Fresenius Kabi Austria die Bereiche Forschung & Entwicklung, Produktion sowie kommerzielle Tätigkeiten. Mit rund 1.800 Mitarbeitenden konzentrieren wir uns darauf, essenzielle, hochwertige Produkte für die Bedürfnisse von Patient:innen und Gesundheitsdienstleistern weltweit bereitzustellen.

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