  • 02.07.2026, 10:16:32
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SPÖ-Kumpan-Takacs: „Hitzeschutz ist Kinderschutz“

Kleinkinder sind besonders vulnerabel – Verantwortungsträger:innen auf allen Ebenen gefordert, für künftige Hitzewellen vorzusorgen

Wien (OTS) - 

Angesichts der anhaltenden Hitzewelle appelliert SPÖ-Elementarpädagogiksprecherin Silvia Kumpan-Takacs an alle Verantwortungsträger:innen, die Gesundheit der jüngsten Kinder besonders im Blick zu behalten. „Gerade in Kinderkrippen und Kindergärten muss sichergestellt sein, dass Kinder auch an heißen Tagen gut geschützt sind. Hitzeschutz ist Kinderschutz“, betont Kumpan-Takacs. ****

Kleine Kinder gehören zu den besonders vulnerablen Gruppen: Sie können Hitze schlechter regulieren und sind auf Erwachsene angewiesen. Umso besorgniserregender ist es, dass in manchen Kindergärten die Innenraumtemperaturen in den vergangenen Tagen auf über 34 Grad Celsius angestiegen sind.

Ein gesundes Lern-, Spiel- und Lebensumfeld sei eine wichtige Voraussetzung für Entwicklung, Teilhabe und Wohlbefinden. „Kinder haben ein Recht auf Schutz und Gesundheit. Wir müssen die Einrichtungen und öffentliche Räume entsprechend kindgerecht auf zunehmende Hitze vorbereiteten“, so Kumpan-Takacs.

Die zuständigen Verantwortungsträger:innen in Bund, Länder, Gemeinden und Trägerorganisationen seien gemeinsam gefordert, praktikable Lösungen umzusetzen. „Klimabedingte Hitzewellen werden in Zukunft immer häufiger auf uns zukommen. Wir müssen uns jetzt gemeinsam überlegen, wie wir unsere Kinder morgen bestmöglich schützen können“, so Kumpan-Takacs abschließend. (Schluss) mf/mm

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