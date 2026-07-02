Ergotherapie Austria beim KinderGesundheitsTag 2026

Wien (OTS) -

Gesundheit will gelernt, erlebt und entdeckt werden. Beim KinderGesundheitsTag unter dem Motto "Entdecke die Geheimnisse für ein gesundes Leben!" konnten Kinder und Jugendliche am 30. Juni in der SVS in interaktiven Workshops und Erlebnisstationen Gesundheit mit allen Sinnen erfahren. Ergotherapie Austria beteiligte sich mit dem Workshop "Fühlen - tasten - erkennen: Wie wir mit unseren Händen sehen" und machte erlebbar, welche zentrale Rolle unsere Hände und unser Tastsinn beim Lernen und Tun im Alltag einnehmen.

KinderGesundheitsTag

Gesundheitskompetenz entwickelt sich nicht von selbst - aus Sicht von Ergotherapie Austria leistet dieser Tag einen wichtigen Beitrag dazu, indem er Gesundheitsförderung und Prävention altersgerecht, spielerisch und praxisnah vermittelt. Die vielfältigen Workshops und Mitmachstationen fördern das Verständnis für die Zusammenhänge unserer bio-psycho-sozialen Gesundheit und zeigen Kindern und Jugendlichen wie sie ihre Gesundheit aktiv stärken können.

Kindergarten- und schulbasierte Ergotherapie für ein chancengerechtes und gesundes Aufwachsen

Gesundheitsförderung und Prävention sind zentrale Bausteine eines chancengerechten Gesundheitssystems und es ist wichtiger denn je, diese in allen Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen mitzudenken. „Kindergarten- und schulbasierte Ergotherapie ist hierbei ein wichtiges und relevantes Konzept, denn hier können Ergotherapeut*innen direkt vor Ort im Alltag und der Umwelt der Kinder einen essentiellen Beitrag zum gesunden, chancengerechten Aufwachsen und für die größtmögliche Teilhabe aller Kinder leisten“ , erklärt Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria. Es handelt sich bei der kindergarten- bzw. schulbasierten Ergotherapie um ein interdisziplinäres Konzept der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kindergarten- bzw. Schulteam und Ergotherapeut*in mit dem Fokus, allen Kindern die Teilhabe am Kindergarten- bzw. Schulalltag zu ermöglichen.

Ergotherapie

Ergotherapie ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf und beschäftigt sich mit bedeutungsvollen Betätigungen des täglichen Lebens. Damit gemeint ist all das, was wir alle den ganzen Tag tun - tun wollen, tun müssen oder was von uns erwartet wird. Es geht um Betätigungen aus allen Lebensbereichen, die für uns wichtig sind, unseren Alltag ausmachen und unserem Leben Sinn verleihen. Der Zusammenhang von bedeutungsvollen Betätigungen, Gesundheit und Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der Ergotherapie.

Ergotherapie Austria

Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der Ergotherapeut*innen in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ergotherapeutische Versorgung der Bevölkerung in Österreich, sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert.