  • 02.07.2026, 08:36:02
  • /
  • OTS0012

Reminder (AVISO): MedAT – Pressegespräch zum Aufnahmeverfahren für das Medizinstudium in Wien

Aufnahmetests am 3. Juli 2026 an der Messe Wien

Wien (OTS) - 

16.880 Personen haben sich bis Ende März 2026 online für das gemeinsame Aufnahmeverfahren MedAT für das Studium an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz angemeldet. Allein an der Medizinischen Universität Wien gab es insgesamt 8.235 Anmeldungen. Die MedUni Wien lädt zu Beginn des Aufnahmetests am 3. Juli 2026 zu einem Pressetermin in die Messe Wien.

Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre der Medizinischen Universität Wien, steht am Freitag, 3. Juli 2025, um 8.30 Uhr vor dem Beginn der schriftlichen Tests für Gespräche zur Verfügung. Dazu gibt es die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen in einer der Hallen.


Pressegespräch Aufnahmetest Medizinstudium (MedAT) in Wien

Freitag, 3. Juli 2026, 8.30 Uhr

Messe Wien, Foyer Halle A, Ausstellungsstraße, 1020 Wien

Foto- und Filmmöglichkeit bis kurz vor Testbeginn.

Bitte um Akkreditierung bis Donnerstag, 2. Juli 2026, unter [email protected]

Die Teilnahmezahlen der MedAT-Aufnahmeverfahren werden am 3. Juli 2024 bis 14 Uhr via gemeinsame Aussendung bekanntgegeben.

Insgesamt 1.950 Studienplätze
Für das Studienjahr 2026/27 stehen für die Studien Human- und Zahnmedizin insgesamt 1.950 Studienplätze zur Verfügung (damit um 50 mehr als im Vorjahr), davon 784 an der Medizinischen Universität Wien, 430 an der Medizinischen Universität Innsbruck, 406 an der Medizinischen Universität Graz und 330 an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz (in Linz nur Humanmedizin).

Rückfragen & Kontakt

Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +43 1 40160-11501
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.meduniwien.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MEU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Medizinische Universität Wien

Rückfragen & Kontakt

Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +43 1 40160-11501
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.meduniwien.ac.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright