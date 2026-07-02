Reminder (AVISO): MedAT – Pressegespräch zum Aufnahmeverfahren für das Medizinstudium in Wien

Wien (OTS) -

16.880 Personen haben sich bis Ende März 2026 online für das gemeinsame Aufnahmeverfahren MedAT für das Studium an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz angemeldet. Allein an der Medizinischen Universität Wien gab es insgesamt 8.235 Anmeldungen. Die MedUni Wien lädt zu Beginn des Aufnahmetests am 3. Juli 2026 zu einem Pressetermin in die Messe Wien.

Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre der Medizinischen Universität Wien, steht am Freitag, 3. Juli 2025, um 8.30 Uhr vor dem Beginn der schriftlichen Tests für Gespräche zur Verfügung. Dazu gibt es die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen in einer der Hallen.



Pressegespräch Aufnahmetest Medizinstudium (MedAT) in Wien

Freitag, 3. Juli 2026, 8.30 Uhr

Messe Wien, Foyer Halle A, Ausstellungsstraße, 1020 Wien

Foto- und Filmmöglichkeit bis kurz vor Testbeginn.

Bitte um Akkreditierung bis Donnerstag, 2. Juli 2026, unter [email protected]

Die Teilnahmezahlen der MedAT-Aufnahmeverfahren werden am 3. Juli 2024 bis 14 Uhr via gemeinsame Aussendung bekanntgegeben.

Insgesamt 1.950 Studienplätze

Für das Studienjahr 2026/27 stehen für die Studien Human- und Zahnmedizin insgesamt 1.950 Studienplätze zur Verfügung (damit um 50 mehr als im Vorjahr), davon 784 an der Medizinischen Universität Wien, 430 an der Medizinischen Universität Innsbruck, 406 an der Medizinischen Universität Graz und 330 an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz (in Linz nur Humanmedizin).