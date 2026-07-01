Mair: Betriebe leisten bereits jetzt einen wichtigen Beitrag für die Zukunft junger Menschen

Wien (OTS) -

„Die Lehre ist eine Ausbildung mit Zukunft und ein zentraler Schlüssel, um den Fachkräftebedarf in Österreich langfristig zu sichern. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam daran arbeiten, jungen Menschen die Chancen und Perspektiven einer Lehrausbildung aufzuzeigen“, so ÖVP-Lehrlingssprecher Abg. Klaus Mair. „Viele Ausbildungsbetriebe bilden bereits jetzt mit großem Engagement einzelne oder wenige Lehrlinge aus. Die Lehre lebt nicht nur von großen Unternehmen, sondern vor allem auch von tausenden kleinen und mittleren Betrieben, die jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben ermöglichen. Diese Ausbildungsleistung verdient Anerkennung und Unterstützung“, so Mair.

„Die Lehrlingsausbildung ist eine große Investition – vor allem durch die Unternehmen selbst. Betriebe übernehmen Verantwortung, bilden junge Menschen aus und schaffen damit jene Fachkräfte, die Österreich in Zukunft dringend braucht. Ohne gut ausgebildete Fachkräfte gibt es keine Investitionen und keine nachhaltige Entwicklung unseres Wirtschaftsstandorts.“

Gleichzeitig brauche es einen differenzierten Blick auf die aktuellen Herausforderungen: „Es stimmt, dass die Zahl der Ausbildungsbetriebe in manchen Bereichen zurückgeht. Gerade Wien hat hier aber besondere Rahmenbedingungen. Während viele Betriebe österreichweit um Nachwuchs bemüht sind, stehen Unternehmen in der Bundeshauptstadt vor zusätzlichen Herausforderungen bei der Gewinnung von Lehrlingen.“

Für den ÖVP-Lehrlingssprecher beginnt die Sicherung der Fachkräftebasis bereits in der Schule: „Kein junger Mensch soll die Pflichtschule verlassen, ohne grundlegende Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen zu beherrschen. Deshalb ist die Bildungsreform mit bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards vom Kindergarten bis zur Schule ein wichtiger Schritt, um allen Kindern die bestmöglichen Chancen zu eröffnen. Gute Deutschkenntnisse und solide Basiskompetenzen sind entscheidend dafür, dass Jugendliche erfolgreich in Ausbildung und Beruf starten können.“

Mair verweist zudem auf die Bedeutung des Elternhauses: „Eltern haben nach wie vor großen Einfluss darauf, welchen Bildungsweg Jugendliche einschlagen. Deshalb müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Lehre denselben Stellenwert bekommt wie andere Ausbildungswege und als attraktive Zukunftsperspektive wahrgenommen wird.“

„Mit einer starken Lehre und den richtigen Rahmenbedingungen schaffen wir bessere Chancen für junge Menschen und sichern gleichzeitig den Wirtschafts- und Industriestandort Österreich. Gerade im Hinblick auf die Industriestrategie der Bundesregierung braucht es bestens ausgebildete Fachkräfte mit soliden Grundkompetenzen, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes langfristig zu stärken“, schloss Mair. (Schluss)