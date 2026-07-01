WB-Graf: Energiereform entlastet Betriebe und stärkt Standort

Wien (OTS) -

Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf begrüßt die Ergebnisse der Reformpartnerschaft Energie als wichtigen Schritt für leistbare Energie, Versorgungssicherheit und einen wettbewerbsfähigen Standort. „Mit den vorliegenden Maßnahmen werden zentrale Hebel im Energiesystem angepackt. Das ist ein wichtiges Signal für unsere heimischen Betriebe, für die planbare Energiekosten, raschere Verfahren und moderne Netze zentrale Voraussetzungen sind, um investieren, produzieren und Arbeitsplätze sichern zu können. Wer Betriebe entlasten will, muss bei den strukturellen Kostentreibern ansetzen“, so Graf.

Besonders positiv bewertet Graf die geplante Dämpfung der Netzkosten: „Wenn durch bessere Planung, Digitalisierung, Standardisierung und effizientere Strukturen bis 2040 rund 4,1 Milliarden Euro an Kosten gedämpft werden können, ist das ein wesentlicher Hebel für Betriebe, Haushalte und den Wirtschaftsstandort. Entscheidend ist, dass der notwendige Netzausbau effizient organisiert wird und Versorgungssicherheit mit Leistbarkeit verbunden bleibt“, betont Graf.

Neben den Ergebnissen der Reformpartnerschaft ist auch das bereits beschlossene Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) eine wichtige Maßnahme für mehr Tempo bei Energieprojekten. „Das EABG wurde bereits auf den Weg gebracht und setzt mit dem Prinzip ‚ein Projekt, eine Behörde, ein Verfahren, ein Bescheid‘ ebenfalls einen zentralen Schritt für raschere Verfahren und mehr Planungssicherheit. Gemeinsam mit klareren Kompetenzen im Energiebereich und der Erleichterung freiwilliger Zusammenschlüsse von Netzbetreibern bringt das Energiepolitik vom Warten ins Machen. Im Interesse der Betriebe, der Arbeitsplätze und eines wettbewerbsfähigen Standorts“, so Graf abschließend.