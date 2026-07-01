Tag der Personenbetreuer*innen - Gerstorfer: Danke allein reicht nicht – wer Pflege trägt, muss endlich politische Rückendeckung bekommen!

Wien (OTS) -

"Am Tag der Personenbetreuer*innen sagen wir Danke. Aber eines ist genauso klar: Wertschätzung darf nicht bei schönen Worten enden. Wer täglich für ältere und pflegebedürftige Menschen da ist, hat faire Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit und politische Unterstützung verdient", erklärt Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) anlässlich des Tages der Personenbetreuerinnen am 1. Juli. ****

Ca. 25.000 pflegebedürftige Menschen werden in Österreich durch die 24-Stunden-Betreuung versorgt. Gleichzeitig nehmen bereits rund 150.000 Menschen mobile Pflege- und Betreuungsdienste in Anspruch – Tendenz stark steigend. Diese Zahlen zeigen: Die Pflege zu Hause ist längst eine tragende Säule unseres Pflegesystems. "Ob mobile Pflege oder 24-Stunden-Betreuung – ohne diese Menschen würde unser Pflegesystem zusammenbrechen. Sie ermöglichen älteren Menschen ein Leben in Würde in den eigenen vier Wänden und entlasten tausende Angehörige. Dafür gebührt ihnen unser größter Respekt", so Gerstorfer.

"Pflege darf kein Luxus werden"

Der Pensionistenverband Österreichs warnt davor, dass sich die Situation ohne entschlossenes politisches Handeln weiter verschärfen wird. "Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt, gleichzeitig kämpfen Betroffene, Angehörige und Betreuungskräfte mit steigenden Kosten, Personalmangel und bürokratischen Hürden. Wenn wir jetzt nicht handeln, droht qualitativ hochwertige Pflege für viele Menschen unleistbar zu werden", warnt Gerstorfer.

Für den PVÖ ist klar: Pflege ist eine öffentliche Aufgabe und darf nicht vom Geldbörsel oder Wohnort abhängen. "Ein Sozialstaat zeigt sich nicht in Worten, sondern darin, wie er mit den schwächsten der Gesellschaft umgeht. Pflege muss für alle leistbar und erreichbar sein – und zwar unabhängig vom Einkommen."

Der Pensionistenverband fordert daher:

einen massiven Ausbau der mobilen Pflege- und Betreuungsdienste in allen Regionen Österreichs,

eine nachhaltige Finanzierung der Pflege ohne Mehrbelastung der Betroffenen,

eine langfristige Absicherung der 24-Stunden-Betreuung mit höheren Förderungen und fairen Rahmenbedingungen für Personenbetreuer*innen,

bessere Unterstützung und Entlastung pflegender Angehöriger,

mehr Ausbildungsplätze, bessere Arbeitsbedingungen und wirksame Maßnahmen gegen den Personalmangel in allen Pflegeberufen.



"Wer Pflege will, muss Pflege finanzieren."

Besonders die 24-Stunden-Betreuung brauche endlich Planungssicherheit. "Viele Familien wissen nicht mehr, wie sie die Betreuung ihrer Angehörigen finanzieren sollen. Gleichzeitig leisten tausende Personenbetreuerinnen unter oft schwierigen Bedingungen Außerordentliches. Dieses System lebt vom persönlichen Einsatz – aber es darf nicht vom Improvisieren leben", betont Gerstorfer.

Der PVÖ fordert Bund und Länder auf, die Förderungen regelmäßig an die tatsächlichen Kosten anzupassen und die Finanzierung der Pflege dauerhaft sicherzustellen.

"Jeder Euro, der in mobile Pflege und Betreuung investiert wird, ist ein Gewinn für die Lebensqualität älterer Menschen und entlastet gleichzeitig das gesamte Gesundheitssystem. Wer heute bei der Pflege spart, zahlt morgen doppelt“, so Gerstorfer. Zum Abschluss richtet die PVÖ-Präsidentin ihren Dank direkt an die Personenbetreuer*innen: "Sie schenken Menschen Sicherheit, Selbstbestimmung und menschliche Nähe – oft rund um die Uhr. Sie begleiten Menschen in den schwierigsten Phasen ihres Lebens. Dafür gebührt Ihnen nicht nur unser Dank, sondern auch die klare Zusage der Politik: Wir lassen Sie nicht allein. Dafür werden wir als Pensionistenverband weiter mit Nachdruck eintreten." (Schluss)