Kommunikationsbericht 2025: Vielfalt sichern, Wettbewerb stärken, Demokratie fördern

Wien (OTS) -

Der soeben veröffentlichte Kommunikationsbericht 2025 dokumentiert auf 280 Seiten in kompakter Form die umfangreiche Sacharbeit der für die Regulierung der Märkte Medien, Telekommunikation und Post zuständigen Einrichtungen Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), Post-Control-Kommission (PCK), Telekom-Control-Kommission (TKK) und Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR).



„Der vorliegende Bericht zeigt: Wir haben mit Regulierungs-, Verwaltungs- und Fördertätigkeiten im Berichtsjahr 2025 auf den österreichischen Medien-, Telekommunikations- und Postmärkten im Sinne der Marktteilnehmer und der Bevölkerung einmal mehr dafür gesorgt, stabile Rahmenbedingungen für alle Marktteilnehmer zu gewährleisten und Medien- und Produktvielfalt sowie fairen Wettbewerb möglich zu machen,“ so Michael Ogris, Vorsitzender der KommAustria sowie Barbara Nigl, Vorsitzende der TKK und der PCK, und die beiden Geschäftsführer der RTR, Wolfgang Struber und Klaus Steinmaurer. Alle vier betonen: „Dieser Bericht verdeutlicht einmal mehr, dass unsere Arbeit der Volkswirtschaft und den Interessen der Konsument:innen dient und dabei wichtige gesellschaftspolitische, demokratiepolitische und grundrechtliche Fragestellungen im Fokus unserer Entscheidungen stehen.“



Dieser Kommunikationsbericht 2025 erfüllt die gesetzlich festgelegten Berichtspflichten nach dem KommAustria-Gesetz und dem Telekommunikationsgesetz. Er umfasst damit auch fünf Berichte der KommAustria: Das sind der Jugendschutzbericht, der Bericht zur Barrierefreiheit, der Bericht zur Reichweiten- und Marktanteilserhebung, der Bericht zum Fortgang der Rundfunkdigitalisierung sowie der Bericht zur Selbstkontrolle im Bereich der kommerziellen Kommunikation.



Ergänzend dazu werden die Behörden KommAustria, PCK und TKK sowie das Unternehmen RTR, das neben eigenen behördlichen Aufgaben im Bereich des TKG 2021 als Geschäftsapparat der KommAustria, PCK und TKK fungiert, dargestellt. Marktdaten zur Entwicklung der regulierten Märkte – Kommunikations- und Werbemarkt, Telekommunikationsmarkt und Postmarkt – runden den Bericht ab und liefern Entscheidungsgrundlagen für alle Stakeholder.



Der Kommunikationsbericht 2025 ist auf der Website der RTR unter folgendem Link abrufbar: www.rtr.at/Kommunikationsbericht_2025