  • 01.07.2026, 13:30:34
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  • OTS0168

Dürer-Hase am Dach: Monumentale Skulptur von Ottmar Hörl schmückt ALBERTINA

Spektakuläre Kranhebung eröffnet das Jubiläumswochenende zum 250-jährigen Bestehen der ALBERTINA

Generaldirektor Ralph Gleis am Flugdach der ALBERTINA mit dem XXL-Dürerhasen von Ottmar Hörl
Wien (OTS) - 

Pünktlich zum 250-jährigen Jubiläum und Open-House der ALBERTINA am kommenden Wochenende hat heute eine monumentale Skulptur des berühmten Dürer-„Feldhasen“ ihren Platz auf dem Flugdach der ALBERTINA eingenommen. Die Skulptur des Künstlers Ottmar Hörl wurde am Mittwochvormittag mittels Kran auf das Flugdach gehoben und ist damit als weithin sichtbares Symbol der ALBERTINA sichtbar.

Der XXL-Hase misst 250 x 367 x 167 cm, wiegt 120 kg und ist aus glasfaserverstärktem Polyester.

Sachertorte und freier Eintritt beim Open House

Mit der spektakulären Installation startet die ALBERTINA in ihr großes Jubiläumswochenende am 4. und 5. Juli. Bei freiem Eintritt laden die ALBERTINA, die ALBERTINA MODERN und die ALBERTINA KLOSTERNEUBURG zu einem großen Open House mit insgesamt 250 kostenfreien Vermittlungsangeboten ein.

Das Jubiläumswochenende beginnt am Samstag, 4. Juli um 10 Uhr mit dem feierlichen Anschnitt einer großen Sachertorte beim Reiterdenkmal vor der ALBERTINA. Die Torte wird an die Besucher:innen verteilt solange der Vorrat reicht.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Führungen, offenen Ateliers, Tanzperformances sowie einer künstlerischen Prozession.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten sind gegeben.

Akkreditierung:
Anmeldung unter [email protected]

Weitere Informationen zum Jubiläum:

250 JAHRE « ALBERTINA Museum Wien

Das komplette Vermittlungsangebot und Programm:

https://www.albertina.at/besuch/programm/250-jahre-open-house/

Rückfragen & Kontakt

Dr. Daniel Benyes
Pressesprecher

ALBERTINA

Albertinaplatz 1
1010 Wien

T +43 1 534 83 511
E [email protected]
W www.albertina.at

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Vorschau Bild von Generaldirektor Ralph Gleis am Flugdach der ALBERTINA mit dem XXL-Dürerhasen von Ottmar Hörl [Bild, 2.21MB]

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