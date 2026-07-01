Elementarpädagogik: ÖGB-Forderung nach einheitlichen Standards bekommt endlich grünes Licht

Wien. (OTS) -

Der ÖGB begrüßt die Einigung zur Reform der Elementarpädagogik. Bundesweit einheitliche und verbindliche Standards für Gruppengrößen, Betreuungsschlüssel und Mindestausbildungen setzen zentrale gewerkschaftliche Forderungen um und sollen die Qualität sowie die Arbeitsbedingungen verbessern. „Wir haben uns jahrelang dafür eingesetzt, dass einheitliche Standards endlich Wirklichkeit werden. Was es braucht sind kleinere Gruppen, mehr Personal und faire Bezahlung statt zusätzlicher Belastung für Pädagog:innen“, sagt ÖGB-Bundesfrauensekretärin Dorottya Kickinger: „Die angekündigten Reformvorhaben sind ein wichtiger Schritt für Qualität und bessere Arbeitsbedingungen – aber sie dürfen noch lange nicht das Ende der politischen Agenda und Bemühungen sein."

Der ÖGB fordert nicht nur die zügige gesetzliche Umsetzung bis Jahresende, sondern auch einen weiteren wichtigen Schritt: „Ziel bleibt eine flächendeckende, kostenlose und ganztägige Kinderbetreuung in ganz Österreich, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicherzustellen. Kostenlose Kinderbetreuung ist ein wichtiger Teil von Bildung und eine Frage der Gerechtigkeit ist. Alle Kinder sollen gleiche Chancen haben, und Eltern sollen Beruf und Familie ohne hohe Kosten, kurze Öffnungszeiten und zu viele Schließtage vereinbaren können“, betont Kickinger.

Fehlt leistbare Betreuung, müssen vor allem Frauen ihre Arbeitszeit reduzieren, was Einkommen und Pension verschlechtert.

Forderungen des ÖGB:

flächendeckende, kostenlose und ganztägige Kinderbetreuung

konsequente Umsetzung der bundesweiten Standards

bessere Arbeitsbedingungen durch verbindliche Vorgaben

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.

www.oegb.at