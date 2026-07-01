SPÖ-Himmer zur Reformpartnerschaft: „Schritt für Schritt zur besten Bildung“

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung hat heute die Ergebnisse ihrer Reformpartnerschaft präsentiert. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer hat die Untergruppe „Bildung“ federführend verhandelt und freut sich über den Erfolg: „Die heutigen Ergebnisse sind die Grundlage dafür, dass wir Schritt für Schritt die beste Bildung für unsere Kinder schaffen. Wir stärken die Qualität in den Kindergärten, entflechten komplizierte Zuständigkeiten und modernisieren unsere Schulen.“ ****

Erstmals wird es ein gemeinsames Qualitätsrahmengesetz für die Elementarpädagogik geben, damit alle Kindergärten die höchsten Standards erfüllen. Die Kindergartengruppen werden verkleinert und damit wird das Betreuungsverhältnis. Assistent:innen in Kindergärten sollen endlich eine einheitliche, qualitätsvolle Ausbildung bekommen, mit der sie auch über die Bundesländergrenzen hinweg arbeiten können. Die Regierung wird die Personalzuständigkeit klarer regeln und die Autonomie der Schulen stärken. Die Verwaltung an den Schulen soll vereinfacht und verschlankt werden.

„Reformen sind kein Selbstzweck, sondern müssen den Pädagog:innen, den Eltern und allem voran den Kindern dienen. Mit den heute präsentierten Ergebnissen schaffen wir mehr Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder in Österreich“, so Himmer. (Schluss) mf/bj