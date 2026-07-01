LH Fellner zu Reformpartnerschaft: „Eckpfeiler mutig mit Leben erfüllen“

WIEN/KLAGENFURT (OTS) -

In einem 13-stündigen Endspurt wurden gestern, Dienstag, im Bundeskanzleramt in Wien die Eckpunkte der Reformpartnerschaft eingeschlagen. „Eckpunkte, die Österreich in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Verwaltung, Energie effizienter, moderner, vor allem zeit-gerichteter und bürgernäher machen sollen“, sagt der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner. Er betont: „Die Einigung ist nicht das Ende. Das Ergebnis ist der Anfang. Es ist die Startlinie. Wie gut das erzielte Ergebnis tatsächlich ist, werden erst die kommenden Monate zeigen: Wenn wir die Eckpfeiler mit dem Leben erfüllen, das wir uns am Verhandlungstisch gewünscht haben, dann werden wir in Österreich einige wichtige und notwendige Schritte nach vorne machen.“

Es gehe nun also darum, die Theorie, die vielversprechend sei, genauso in die Praxis zu bringen. „Stichwort Bildung: Eine zentrale Stelle, die Bildungsdirektion, mit allen Personalangelegenheiten zu betrauen, wäre ein großer Wurf, wenn dem auch alle notwendigen Rahmenbedingungen folgen. Stichwort Gesundheit: Fachärztezentren sind eine Versorgungsstruktur, wie wir sie nicht nur in der Zukunft, sondern so schnell wie möglich, brauchen. Sie werden die Lücke zwischen niedergelassenen Einzelordinationen und Spitälern schließen und Wartezeiten verringern. Vorausgesetzt, wir schaffen die Rahmenbedingungen, die es dafür braucht – unter anderem die Finanzierung aus einer Hand“, erklärt Fellner. Er hofft auf „eine mutige und kraftvolle Umsetzung. Nur dann kann die Reformpartnerschaft ihrem Namen gerecht werden.“

(Schluss)