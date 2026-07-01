Lopatka: Eurobarometer-Umfrage bestätigt Kurs der Europäischen Volkspartei

Brüssel (OTS) -

“Die neue Eurobarometer-Umfrage bestätigt, dass die Politik der letzten zwei Jahre mit Fokus auf Sicherheit, Wirtschaftsaufschwung und Bekämpfung der illegalen Migration die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat. Mit der Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts haben wir hier einen historischen Schritt gesetzt. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst der Europäischen Volkspartei als stärkste Kraft im Europaparlament, die nach den letzten EU-Wahlen die Verantwortung übernommen hat”, sagt Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament zu den heute vorgelegten Umfrage-Ergebnissen.

“Zugleich sind diese Daten ein Arbeitsauftrag, wir werden uns weiter konsequent für die Sicherheit in Europa und den Bürokratieabbau für unsere Unternehmen einsetzen”, sagt Lopatka. “Die hohe Zustimmung zur EU verleiht künftigen EU-Erweiterungsschritten Rückenwind. Am weitesten in Richtung EU-Beitritt fortgeschritten ist Montenegro, das die Beitrittsverhandlungen wahrscheinlich schon heuer abschließen kann.”

“Eine starke EU bedeutet Stabilität und Sicherheit, denn sie soll sich den großen gemeinsamen Herausforderungen annehmen, während die Stärkung der Subsidiarität für die Regionen und die Bürgernähe eine wichtige Rolle spielen. Ein starkes Österreich kann es nur mit einem starken Europa geben und dafür werden wir uns weiterhin mit ganzer Kraft einsetzen”, schließt Lopatka. (Schluss)