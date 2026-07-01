GBV Zahl des Monats Juli

Wien (OTS) -

Die Mietschere zwischen gemeinnützigen und gewerblichen Mieten hat sich im Jahr 2025 weiter geöffnet. Die durchschnittliche Bruttomiete (inklusive Betriebskosten) pro Quadratmeter ist in Österreich zwischen 2024 und 2025 um 4,1% gestiegen und lag somit im Jahr 2025 bei 10,2 Euro. Die durchschnittliche Miete bei einer Gemeinnützigen Bauvereinigung (GBV) betrug im Jahr 2025 8,8 Euro und die durchschnittliche Miete im kommunalen Wohnbau betrug 8,3 Euro. Im privaten/gewerblichen Mietsektor wurden durchschnittlich 12,2 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Die GBV-Mieten waren somit um 3,4 Euro bzw. 28% günstiger als die privaten/gewerblichen Mieten. Mehr dazu in der Analyse „Mietpreisentwicklung bis 2025 Und Regionale Unterschiede“.



GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.