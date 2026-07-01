FPÖ – Schuch-Gubik: „Mehrwertsteuer-Schmäh der Verlierer-Ampel ist blanker Hohn für die Bevölkerung!“

Wien (OTS) -

„Diese angebliche Mehrwertsteuersenkung ist keine echte Entlastung, sondern ein dreister Täuschungsversuch der Verlierer-Ampel. ÖVP, SPÖ und NEOS wollen den Menschen ein paar Cent als großen Wurf verkaufen, während sie ihnen gleichzeitig mit neuen Abgaben und Rekordbelastungen das Geld aus der Tasche ziehen. Wer glaubt, die Bevölkerung lasse sich mit dieser Mogelpackung abspeisen, hält die Menschen offenbar für dumm“, kritisierte FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik.

„Die Regierung inszeniert sich als Retterin der Konsumenten, obwohl sich eine durchschnittliche Familie gerade einmal ein paar Cent pro Einkauf erspart. Das ist keine Entlastung – das ist eine Verhöhnung. Außerdem zeigt schon der Praxistest, wie wenig diese Maßnahme bringt: Einige Produkte sind trotz der angeblichen Entlastung heute sogar teurer als noch zu Jahresbeginn. Für wie dumm will diese Regierung die Menschen eigentlich verkaufen? Während Familien unter explodierenden Preisen leiden, feiert sich die Verlierer-Ampel für eine Ersparnis, die bei der nächsten Preissteigerung schon wieder verpufft. Wer dafür Applaus erwartet, hat jeden Bezug zur Realität verloren.“

Besonders perfide sei, dass die Regierung den Menschen die vermeintliche Entlastung auf der einen Seite präsentiere und sie auf der anderen Seite mit der neuen Paketabgabe gleich wieder mehrfach zur Kasse bitte. „Das ist der typische Regierungsschmäh: Mit der linken Hand werden ein paar Cent verteilt, mit der rechten werden den Bürgern Eurobeträge wieder aus der Tasche gezogen.“

Schuch-Gubik spricht von einem weiteren Beweis dafür, dass diese Bundesregierung politisch am Ende sei. „Diese Verlierer-Ampel bringt nichts mehr zusammen. Statt echter Maßnahmen gegen die Teuerung produziert sie Bürokratie und Chaos. Die Menschen brauchen keine peinlichen PR-Gags, sondern endlich eine Regierung, die ihre Sorgen ernst nimmt. Doch dazu ist diese Koalition längst nicht mehr in der Lage.“

„Während sich ÖVP, SPÖ und NEOS gegenseitig für ein paar Cent Ersparnis auf die Schulter klopfen, kämpfen Familien, Pensionisten und Leistungsträger jeden Tag mit immer höheren Kosten. Diese Regierung lebt in ihrer eigenen Blase und hat jeden Kontakt zur Lebensrealität der Bevölkerung verloren. Österreich braucht keine Mogelpackungen, sondern einen politischen Neustart mit einer FPÖ, die konsequent für echte Entlastung statt für Täuschung und Belastungspolitik steht“, betonte Schuch-Gubik.