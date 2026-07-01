  • 01.07.2026, 11:14:02
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SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch: „Doppelbudget mit mehr Mitteln für aktive Arbeitsmarktpolitik“

Wien (OTS) - 

Die Arbeitslosigkeit ist im Jahresabstand leicht gestiegen. Inklusive Schulungen waren Ende Juni 368.948 Personen arbeitslos, um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch ist überzeugt, dass es gelingen wird, die Trendwende zu schaffen. Helfen werde dabei, dass im Doppelbudget mehr Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik vorgesehen sind. Die Budgetgesetze werden diese Woche im Budgetausschuss und kommende Woche im Plenum beschlossen. ****

Für die Beschäftigten und Arbeitssuchenden seien Investitionen in die Arbeitsmarktförderung und in die berufliche Aus- und Weiterbildung besonders wichtig, sagt Muchitsch. Trotz Konsolidierung gibt es Offensivmittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik. Diese werden schwerpunktmäßig der Förderung der Frauenbeschäftigung, der Jugendbeschäftigung, der Ausbildung bis 18 sowie Programmen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aktion 55Plus) gewidmet.

Positive Auswirkungen auf die Beschäftigung erwartet sich Muchitsch auch von den Offensivmitteln im Budget für den Ausbau der Pflegedienstleistungen und für die Kinderbetreuung. "Das sind budgetäre Weichenstellungen, die direkt beschäftigungswirksam werden", sagt Muchitsch. (Schluss) wf/bj

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