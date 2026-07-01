  • 01.07.2026, 10:53:32
  • /
  • OTS0090

Korosec: „Franz Karl war ein herausragender und höchst engagierter Vertreter der älteren Generation“

Seniorenbundpräsidentin in tiefer Trauer um Franz Karl

Wien (OTS) - 

Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Franz Karl, der im 84. Lebensjahr verstorben ist: „Er war ein herausragender und höchst engagierter Vertreter der älteren Generation. Unermüdlich hat er für die Interessen der Seniorinnen und Senioren gekämpft. Seine Expertise war ebenso groß wie sein Wissen um die Lebensrealitäten älterer Menschen. Die Gespräche mit ihm waren stets anregend und bereichernd. Er wird mir auch wegen seiner menschlichen Qualitäten sehr fehlen, etwa wegen seiner humorvollen und herzlichen Art und seiner großen Loyalität. Ich werde ihn sehr vermissen.“

Der gebürtige Klosterneuburger Franz Karl, der Mathematik und Physik studiert hatte, war im Wiener Seniorenbund und ab 2005 Finanzreferent des Österreichischen Seniorenbunds. Er war auch Mitglied des Österreichischen Seniorenrates und seit 2008 dessen Vizepräsident. Der große jahrzehntelange Einsatz wurde ihm auch mit dem Ehrenring des Österreichischen Seniorenbunds, der höchsten Auszeichnung, gedankt. Im Behindertenbereich war er ebenfalls tätig – als Präsident des Wiener Behindertensportverbands, als Vizepräsident des Österreichischen Behindertensportverbands, als Mitglied des Bundesbehindertenbeirats und als Vorstandsmitglied des Österreichischen Paralympischen Committees.

Von 1987 bis 2001 war Franz Karl Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats.

Franz Karls Leistungen wurden auch durch die Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt.

Korosec spricht Franz Karls Familie ihr tiefes Mitgefühl aus: „Ich werde ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.“

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Seniorenbund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright