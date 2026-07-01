Korosec: „Franz Karl war ein herausragender und höchst engagierter Vertreter der älteren Generation“

Wien (OTS) -

Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Franz Karl, der im 84. Lebensjahr verstorben ist: „Er war ein herausragender und höchst engagierter Vertreter der älteren Generation. Unermüdlich hat er für die Interessen der Seniorinnen und Senioren gekämpft. Seine Expertise war ebenso groß wie sein Wissen um die Lebensrealitäten älterer Menschen. Die Gespräche mit ihm waren stets anregend und bereichernd. Er wird mir auch wegen seiner menschlichen Qualitäten sehr fehlen, etwa wegen seiner humorvollen und herzlichen Art und seiner großen Loyalität. Ich werde ihn sehr vermissen.“

Der gebürtige Klosterneuburger Franz Karl, der Mathematik und Physik studiert hatte, war im Wiener Seniorenbund und ab 2005 Finanzreferent des Österreichischen Seniorenbunds. Er war auch Mitglied des Österreichischen Seniorenrates und seit 2008 dessen Vizepräsident. Der große jahrzehntelange Einsatz wurde ihm auch mit dem Ehrenring des Österreichischen Seniorenbunds, der höchsten Auszeichnung, gedankt. Im Behindertenbereich war er ebenfalls tätig – als Präsident des Wiener Behindertensportverbands, als Vizepräsident des Österreichischen Behindertensportverbands, als Mitglied des Bundesbehindertenbeirats und als Vorstandsmitglied des Österreichischen Paralympischen Committees.

Von 1987 bis 2001 war Franz Karl Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats.

Franz Karls Leistungen wurden auch durch die Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt.

Korosec spricht Franz Karls Familie ihr tiefes Mitgefühl aus: „Ich werde ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.“