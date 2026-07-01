ASKÖ und ASVÖ setzen starkes Zeichen für mehr Inklusion im Sport

Wien (OTS) -

Der erste Begegnungstag ohne Barrieren hat eindrucksvoll gezeigt, wie gelebte Inklusion im Sport aussehen kann. Gemeinsam haben die ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) und der ASVÖ (Allgemeiner Sportverband Österreich) ein starkes Zeichen für Teilhabe, Zusammenarbeit und gesellschaftliche Verantwortung gesetzt – mit dem gemeinsamen Ziel, Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zum Sport und zu besonderen Bewegungserlebnissen zu ermöglichen.

Der erste Begegnungstag ohne Barrieren fand Anfang Juni im Pferdezentrum Stadl-Paura in Oberösterreich statt. Bei strahlendem Sonnenschein erlebten rund 40 Teilnehmer:innen aus vier oberösterreichischen Einrichtungen einen unvergesslichen Tag im Zeichen der Begegnung. Pferde spüren, Pferde kennenlernen und Pferde erleben – dieser Leitgedanke wurde an mehreren liebevoll gestalteten Stationen mit Leben erfüllt: beim Reiten auf Haflingern, bei Kutschenfahrten, beim Putzen und Führen der Ponys sowie bei abwechslungsreichen Bewegungs- und Gemeinschaftsspielen.

Gerade auch diese sportlichen Programmpunkte unterstrichen eindrucksvoll, wie wichtig niederschwellige und gemeinschaftliche Angebote für echte Inklusion sind. Sport und Bewegung wurden hier zum verbindenden Element – unabhängig von individuellen Voraussetzungen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieses besonderen Tages war die enge Zusammenarbeit engagierter Partner. Die Schülerinnen des abz Lambach bereiteten die Schulpferde vor und begleiteten die Teilnehmer:innen mit großem Einfühlungsvermögen. Gefördert und unterstützt wurde die Veranstaltung zudem von Special Olympics Oberösterreich. Dieses enge Zusammenspiel aller Partner zeigt, wie nachhaltig Inklusionsarbeit wirkt, wenn Sport, Bildung und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen.

Als Sportdachverbände tragen ASKÖ und ASVÖ besondere Verantwortung: Sport und Bewegung für alle zugänglich zu machen und gesellschaftliche Teilhabe aktiv zu fördern. Der Begegnungstag ohne Barrieren ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Kooperation über Verbandsgrenzen hinweg konkrete Wirkung entfalten kann.

ASKÖ Österreich Präsident Hermann Krist: "Als Breitensportverband ist es unser Anspruch, Vielfalt in ihrer ganzen Breite sichtbar zu machen. Inklusion ist nicht nur ein wichtiges Anliegen, sondern ein grundlegendes Menschenrecht. Mit dieser Veranstaltung haben wir ein gezieltes und sichtbares Zeichen gesetzt.“

„Inklusion ist kein Zusatz zum Sport, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Verantwortung als Sportdachverband. Der Begegnungstag zeigt, wie viel möglich ist, wenn wir Barrieren abbauen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, so ASVÖ Österreich Präsident Peter Reichl.

Die strahlenden Gesichter und die spürbare Begeisterung aller Beteiligten machten deutlich: Solche Begegnungen wirken weit über den einzelnen Tag hinaus. Die Initiative „Begegnungstag ohne Barrieren“ ist ein klares Bekenntnis zu einem inklusiven Sportsystem. Die Fortsetzung ist bereits in Planung – gemeinsam mit starken Partnern und mit dem Ziel, allen Menschen den Zugang zu Sport und Bewegung zu ermöglichen.

ASKÖ - Sport in seiner Vielfalt

Die ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) ist eine nichtstaatliche Non-Profit-Organisation mit demokratischen Strukturen. Sie fördert österreichweit den Breiten- und Leistungssport und unterstützt ihre rund 4.400 Mitgliedsvereine mit etwa einer Million Mitgliedschaften. Neben der Weiterentwicklung des organisierten Sports schafft die ASKÖ Bewegungs- und Gesundheitsangebote für Menschen aller Altersgruppen. Integration, Inklusion und Chancengleichheit sind dabei zentrale Anliegen. Die ASKÖ setzt sich für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am Sport ein und orientiert sich an den Werten Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ihr Motto lautet: „Sport in seiner Vielfalt“. Diese Vielfalt zeigt sich in über 200 Sportarten und Bewegungsangeboten.

www.askoe.at

Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 1949 überparteilich, unabhängig und nachhaltig die Interessen von 5.544 Vereinen mit rund 1.000.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für starken Breiten- und Gesundheitssport sowie erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine im Sportbetrieb und bei der Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen und entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Menschen in ganz Österreich, quer durch alle Alters- und Leistungsstufen, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

www.asvoe.at