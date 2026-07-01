Qualitätsmanagement als Schlüsselkompetenz

Wien (OTS) -

Qualitätsmanagement ist entscheidend für sichere Lebensmittel – das macht die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG deutlich. Praxisnahe Einblicke liefern Franz Josef Schattleitner (NÖM), Stefan Hackel (VIVATIS) sowie Astrid Krammer (GMS GOURMET).

Welche Strategien verfolgt Nestlé in Österreich, welche Herausforderungen gilt es zu meistern – und welche Trends setzen sich durch? Antworten darauf liefert CEO Sarah Huber im Interview, unter anderem zu Longevity und Cold Coffee.

Industriestrom als Standortfaktor: Energie entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit

Energie bleibt der zentrale Treiber der Lebensmittelproduktion – vom Kochen und Backen bis hin zu Kühlung und Tiefkühlung sorgen komplexe Prozesse für einen hohen Energiebedarf. Entsprechend rücken die Energiekosten, insbesondere im internationalen Wettbewerb, immer stärker in den Fokus. Die freie Journalistin Sylvie Maier-Kubala beleuchtet diese Entwicklung im Detail. Warum die Lebensmittelindustrie in das Industriestrompreismodell einbezogen werden soll, erläutert Josef Domschitz vom Fachverband der Lebensmittelindustrie in seinem Kommentar. Mehr dazu im Wirtschaftsteil.

DER ALIMENTARIUS 2026: Innovative Verfahren im Fokus

Mit der aktuellen Ausgabe präsentiert DIE ERNÄHRUNG die erste prämierte Forschungsarbeit des Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS 2026. Preisträgerin Kate Waldert zeigt in ihrer Dissertation das Potenzial zweier zukunftsweisender Technologien – gepulste elektrische Felder und Ohm’sche Erhitzung – für eine effizientere und nachhaltigere Lebensmittelverarbeitung. Anhand von Gemüsegarung und Brotbacken wird deutlich, wie sich klassische thermische Verfahren durch den gezielten Einsatz elektrischer Energie optimieren lassen.

GLP-1: Gamechanger mit Folgen für Therapie und Lebensmittelmarkt

GLP-1-basierte Therapien revolutionieren die Behandlung von Adipositas und Diabetes – und verändern zugleich den Lebensmittelmarkt. Marlies Gruber vom forum. ernährung heute zeigt, wie die Wirkstoffe Essverhalten, Sättigung und Food Cravings nachhaltig beeinflussen und damit die Nachfrage nach Lebensmitteln neu prägen. Für die Branche bedeutet das: vorausschauende Produktentwicklung, differenzierte Portionskonzepte und eine klare Ausrichtung auf den gesundheitlichen Mehrwert – ohne Kompromisse bei Geschmack und Genuss.

Recht im Fokus: Neues „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“ im Check

Was bedeutet die neue österreichische Regelung zur Kennzeichnung von „Shrinkflation“ konkret für Lebensmittelunternehmen, Konsumentinnen und Konsumenten? Juristin Katharina Högler vom Fachverband der Lebensmittelindustrie liefert im Rechtsteil die wichtigsten Einordnungen in englischer Sprache. Jetzt reinlesen und am Puls der Zeit bleiben!

Qualität im Wandel der Zeit: Eine spannende Zeitreise

Michael Blass nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Entwicklung des Qualitätsbegriffs –von den Anfängen bis heute. Entdecken Sie die spannenden Zusammenhänge im Rechtsteil.

Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe von DIE ERNÄHRUNG?

In der ERNÄHRUNG 05.2026 erwarten Sie neue Impulse im Bereich Wissenschaft, Technik und Recht rund um Lebensmittel — dieses Mal mit einem Schwerpunkt zur Alkoholsteuer. Und wir berichten über die festliche Verleihung des Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS 2026!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne senden wir Ihnen eine kostenlose Print-Ausgabe zu (E-Mail an [email protected]) oder abonnieren Sie die Fachzeitschrift, um die aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Recht selbst verfolgen zu können. Nähere Informationen finden Sie auf www.ernaehrung-nutrition.at.

Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG:

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und zählt heute zu den etablierten Fachmedien im deutschsprachigen Raum. Die Fachzeitschrift bietet aktuelle Berichte, Reportagen und wissenschaftliche Beiträge aus den Bereichen Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Recht rund um Lebensmittel und Futtermittel. Das Themenspektrum reicht von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen der Produktion. Ergänzt wird das Angebot durch eine regelmäßige Interviewreihe mit CEOs der Lebensmittelindustrie. Herausgeber ist der Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.