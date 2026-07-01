  • 01.07.2026, 09:32:32
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Vorstandswechsel bei der Open Fiber Austria: Martin Wachutka zum neuen Präsidenten gewählt

Wien (OTS) - 

Nach fünf erfolgreichen Jahren an der Spitze der Open Fiber Austria übergibt Igor Brusic die Präsidentschaft an Martin Wachutka. Marco Resch und Philipp Machac wurden einstimmig zu Vizepräsidenten gewählt. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Irmgard Kollmann setzt das Führungsteam auf Kontinuität und neue Impulse.

Die Open Fiber Austria (OFAA) hat Martin Wachutka zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Igor Brusic, der seine Präsidentschaft aufgrund seiner neuen beruflichen Aufgabe beim Land Niederösterreich zurücklegt.

Vorstand und Beirat bedanken sich bei Igor Brusic für sein großes Engagement und seinen persönlichen Einsatz für die erfolgreiche Entwicklung der OFAA in den vergangenen fünf Jahren. Unter seiner Führung hat sich der Verband als starke Stimme für offene Glasfasernetze und einen nachhaltigen Breitbandausbau in Österreich etabliert.

Mit Martin Wachutka übernimmt ein erfahrener Branchenexperte die Präsidentschaft. Er war seit fünf Jahren Vizepräsident der OFAA und ist derzeit Geschäftsführer der Breitband Oberösterreich GmbH. Gemeinsam mit dem Vorstand wird er den erfolgreichen Kurs des Glasfaserverbandes fortsetzen und sich für den weiteren Ausbau einer leistungsfähigen und zukunftssicheren digitalen Infrastruktur in Österreich einsetzen.

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