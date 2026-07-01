Samariterbund gibt Gesundheitstipps für die Fahrt in den Sommerurlaub

Wien (OTS) -

Sommerliche Hitze und dichter Reiseverkehr sind für viele Urlauber:innen eine herausfordernde Kombination. Vor allem bei langen Fahrten und Staus steigt die Belastung für den Körper – und damit auch das Risiko von Konzentrationsfehlern am Steuer.

„Lange Autofahrten bei hohen Temperaturen stellen den menschlichen Organismus vor besondere Herausforderungen. Flüssigkeitsverlust, Kreislaufprobleme, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen können schnell zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Wer gut vorbereitet in den Urlaub startet, schützt nicht nur seine Gesundheit, sondern auch die seiner Familie“, erklärt Samariterbund-Bundeschefarzt Prof. Dr. Michael Gruska.

So kommen Sie trotz Hitze sicher und gesund ans Ziel

Besonders bei Staus und stockendem Verkehr können hohe Temperaturen schnell zu Erschöpfung führen. Der Samariterbund empfiehlt daher:

Schauen Sie sich die Wetterprognosen für Ihre Reiseroute und das Zielgebiet an und orientieren Sie Ihre Zeit- und Reisepläne daran.

Fahrten möglichst in die frühen Morgenstunden oder in die Nacht zu verlegen, wenn die Temperaturen noch niedriger sind.

Nur ausgeschlafen und fit ans Steuer setzen.

Leichte, luftige Kleidung und bequeme Schuhe tragen.

Auf schwere Mahlzeiten sowie Alkohol vor und während der Fahrt verzichten.

Ausreichend alkoholfreie Getränke mitnehmen und regelmäßig trinken.

Obst wie Äpfel oder anderes wasser- und mineralstoffreiches Obst als gesunden Snack einplanen.

Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, sollten vor einer Sommerreise ärztlichen Rat einholen. „Vor einer Urlaubsreise sollte man sich beraten lassen, da manche Arzneimittel die Belastung durch Hitze verstärken oder die Empfindlichkeit gegenüber Sonneneinstrahlung erhöhen können“, so Gruska.

Ein besonderes Risiko stellen aufgeheizte Fahrzeuge dar. Der Samariterbund appelliert daher eindringlich, Kinder und Tiere niemals – auch nicht für wenige Minuten – im Auto zurückzulassen. Bereits nach kurzer Zeit können lebensgefährliche Temperaturen entstehen.

Mit guter Vorbereitung, ausreichend Pausen und dem richtigen Verhalten bei Hitze steht einer sicheren und entspannten Reise nichts im Weg. Der Samariterbund wünscht allen Urlauber:innen eine gesunde und unfallfreie Fahrt.