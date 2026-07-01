Arbeiterkammer Oberösterreich rät: Bei Nachhilfekursen in den Sommerferien auf Preis und Leistung achten

Linz (OTS) -

Mit Intensivkursen in den Ferien können sich Schüler:innen auf eine Nachprüfung oder einen guten Start ins neue Schuljahr vorbereiten. Doch die Kosten sind nicht zu unterschätzen, wie die aktuelle Preiserhebung der AK Oberösterreich zeigt. Für eine Stunde Unterricht in einer Kleingruppe müssen zwischen 16,58 und 39,07 Euro ausgegeben werden, Einzelunterricht kostet von 24,92 bis 66 Euro pro Stunde. Die Dauer einer Unterrichtseinheit variiert zwischen 45 und 120 Minuten.

Die Basis für den Vergleich bildete der Preis für einen dreiwöchigen Ferienkurs zur Vorbereitung auf die Nachprüfung. Da eine Unterrichtseinheit je nach Anbieter 45, 50, 60, 90 oder 120 Minuten dauert, wurden alle Preise auf 60 Minuten umgerechnet.

Der Preis pro Stunde für den Einzelunterricht liegt zwischen 24,92 und 66 Euro.

Der Unterricht in der Kleingruppe kostet zwischen 16,58 und 39,07 Euro pro Stunde.

In einigen Instituten zahlt man eine einmalige Bearbeitungs-, Service- oder Einschreibgebühr. Materialkosten werden jedoch in keinem der erhobenen Institute extra verrechnet.

Verglichen mit 2025 sind die Preise in der Kleingruppe um 3,7 Prozent und im Einzelunterricht um 4,5 Prozent durchschnittlich gestiegen.

Tipps für die Auswahl des Nachhilfeinstituts

Fragen Sie Freund:innen oder Bekannte nach guten Erfahrungen mit Nachhilfelehrer:innen.

Erkundigen Sie sich vorab, ob eine Bearbeitungs-, Service- oder Einschreibgebühr verlangt wird.

Fragen Sie beim Gruppenunterricht nach der Anzahl und dem Alter der Schüler:innen in der Gruppe. Je weniger Teilnehmer:innen und je homogener die Gruppe, umso intensiver ist die individuelle Betreuung und umso größer in der Regel der Lernerfolg.

Erkundigen Sie sich rechtzeitig nach Frühbucherpreisen und/oder Rabatten.

Bei einigen Nachhilfeinstituten kommt der Sommerkurs günstiger, wenn im Herbst weiterhin regelmäßig Nachhilfe in Anspruch genommen wird.

Vorsicht bei Gratis-Angeboten im Internet

Im Internet finden sich Lernangebote, die mit Gratiseinheiten locken, sich aber als kostenpflichtige Abos entpuppen. Unser Tipp: Lesen Sie die Informationen auf der Website gut durch, bevor Sie Ihre Daten angeben. Nach Vertragsabschluss müssen Sie per Mail alle relevanten Vertragsinhalte und eine Widerrufsbelehrung erhalten. Kontrollieren Sie diese und bewahren Sie alle Unterlagen auf.

Günstige Lernferien bei den Volkshochschulen

In Freistadt, Eferding, Kirchdorf, Linz-Land, Schärding und Steyr werden Kurse in verschiedenen Gegenständen für Mittelschulen, AHS und Gymnasium angeboten.

Ein besonderes Angebot gibt es in Linz im Wissensturm. Hier können Schüler:innen von Volksschulen und Mittelschulen im Stadtgebiet von Linz in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch kostenlos im Sommer Kurse besuchen.

Land Oberösterreich: 150 Euro Förderung für Nachhilfe

Schüler:innen im Pflichtschulalter erhalten einen Gutschein für bestimmte Nachhilfeinstitute. Die Antragsstellung kann direkt von den Eltern (Voraussetzung nur bei Notwendigkeit eines Förderbedarfs) oder seitens der Schule online durchgeführt werden: Nachhilfeförderung (familienkarte.at).

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.