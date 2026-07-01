Starkes Team für die Zukunft: ÖAAB präsentiert Kandidatenteam für die kommenden fünf Jahre

Wien (OTS) -

Der Österreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB) steht seit jeher für Leistung, Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Diese Werte bilden das Fundament seiner Arbeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich. Die Stärke des ÖAAB liegt dabei vor allem in der Vielfalt seiner Akteurinnen und Akteure: Jede Einzelne und jeder Einzelne, jede Vertreterin und jeder Vertreter auf allen Ebenen trägt dazu bei, gemeinsame Ziele zu erreichen und die Interessen der arbeitenden Menschen erfolgreich zu vertreten.

„Leistung muss sich lohnen, sozialer Ausgleich muss gewährleistet sein und nachhaltige Entscheidungen müssen die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft bilden. Dafür setzen wir uns als ÖAAB jeden Tag ein“, betont ÖAAB-Bundesobmann Abg.z.NR August Wöginger im Vorfeld des 29. ordentlichen Bundestags des ÖAAB am 5. September 2026 in Stadt Haag (Niederösterreich) anlässlich der Präsentation seines Teams für die kommenden fünf Jahre. Gemeinsam mit sechs erfahrenen Stellvertreterinnen und Stellvertretern will er die erfolgreiche Arbeit des ÖAAB fortsetzen und die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt aktiv gestalten.

„Mit vollem Einsatz und großem Engagement werde ich gemeinsam mit meinem Team auch in den kommenden Jahren für die arbeitenden Menschen da sein. Mir war es wichtig, Persönlichkeiten aus den wesentlichen Bereichen der Arbeitswelt zusammenzubringen. Sie stehen für Kompetenz, Erfahrung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen“, so Wöginger.

Das Team vereint unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen und steht für eine Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es steht für gelebte soziale Kompetenz, starken Zusammenhalt und eine konsequente Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:

August Wöginger

Romana Deckenbacher

Christine Haberlander

Veronika Marte

Dominik Mainusch

Günther Ruprecht

Christiane Teschl-Hofmeister

Mit diesem breit aufgestellten Team stellt sich der ÖAAB-Bundesobmann der Wiederwahl. „Der ÖAAB ist seit jeher das soziale Gewissen der Volkspartei. Unser Ziel bleibt es, für all jene da zu sein, die tagtäglich ihren Beitrag leisten und mit ihrer Arbeit den Wohlstand unseres Landes sichern. Denn sozialer Zusammenhalt ist die Grundlage für ein starkes Österreich. Getragen wird unser Land nicht von jenen, die ständig erklären, warum etwas nicht möglich ist, sondern von den Menschen, die jeden Tag aufstehen, Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass es gelingt. Gemeinsam werden wir die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Nachdruck vertreten, gute Arbeitsbedingungen sichern und Chancen für kommende Generationen schaffen“, so August Wöginger abschließend.