EILT-AVISO: Statements nach heutigen Reformpartnerschaftsgipfel im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Die Reformpartnerschaft wurde von Bund, Ländern und Gemeinden mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Staat schlanker und effizienter zu gestalten, Doppelgleisigkeiten abzubauen und die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Bis Ende 2026 werden substanzielle Reformen in den Kernbereichen Verwaltung und Verfassung, Energie, Bildung und Gesundheit auf den Weg gebracht.

Nach der heutigen Sitzung laden Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger gemeinsam mit den Landeshauptleuten Anton Mattle und Markus Wallner, Landesrat Peter Reichmann, Städtebundpräsident Michael Ludwig und Gemeindebundpräsident Johannes Pressl zur Präsentation der politischen Einigung ein.

Termin für Medien:

ca. 00.30 Uhr

PRESSESTATEMENTS

Ort: Leopold Figl Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab sofort)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie die Pressekonferenz via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).