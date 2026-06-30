Grüne/Zorba: „EU-US Datenschutzabkommen ist kollabiert“

Wien (OTS) -

Der Supreme Court der USA hat am Montag entschieden, dass die Federal Trade Commission (FTC) nicht mehr unabhängig ist, sondern direkt Präsident Trump untersteht. Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen: „Damit hat der Supreme Court heute auch die rechtliche Basis für die Nutzung von US-Clouds und US-Diensten durch europäische Unternehmen, Institutionen und Behörden gesprengt.“ Voraussetzung für den Transfer von Daten aus der EU an US-Anbieter war, dass die FTC als unabhängige Aufsichtsbehörde den Datenschutz sichert. Zorba: „Wenn die FTC jetzt direkt Präsident Trump und seinen Tech-Bros untersteht, ist das Fundament für das EU-US Datenschutzabkommen weggebrochen. Jetzt kann von einer unabhängigen Aufsicht keine Rede mehr sein.“

Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hat bereits einen Brief an die EU-Kommission geschickt und fordert einen geordneten Ausstieg aus dem Abkommen. Zorba: „Klar ist, wenn die EU-Kommission jetzt nicht aktiv wird, endet auch dieses Datenabkommen vor dem EuGH – und es ist vorhersehbar, dass der EuGH das Abkommen wie auch schon die Vorgänger-Abkommen kippen wird. Die Kommission muss jetzt von sich aus handeln – hier geht es um unsere Daten, es geht aber auch um die Rechtssicherheit für Unternehmen und Institutionen.“

Besonders kritisch sieht Zorba, dass die EU-Kommission über Jahre an einem rechtlich fragilen Konstrukt festgehalten hat. Zorba: „Täglich wandern Daten von Millionen Menschen in Europa auf US-Server – das rechtliche Fundament dafür zerbröselt gerade vor unseren Augen. Umso mehr sind die EU, aber auch die Bundesregierung jetzt gefordert. Die Lösung heißt: Eine europäische digitale Souveränität vorantreiben, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt.“