SPÖ-Himmer zu Hitze an Schulen: „Tun, was gut für Kinder und Lehrkräfte ist“

Wien (OTS) -

Die Hitzewelle hält an. Am Wochenende kratzte man vielerorts an der 40-Grad-Marke. Entsprechend steigen in vielen Klassenzimmern die Temperaturen auf ein nicht mehr zumutbares Niveau. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer ist offen für eine Diskussion darüber, den Beginn der neunwöchigen Sommerferien vorzuverlegen, wie das der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner ins Spiel gebracht hat. „Wir müssen uns an die klimabedingten Änderungen anpassen. Ende Juni ist es heißer als Anfang September, daher sollten wir ganz pragmatisch überlegen, den Beginn der Sommerferien und den Schulstart künftig vorzuverlegen“, so Himmer. ****

Zentral sei zudem, die Schulen klimafitter zu machen. Schulen fehle es oft an klaren Leitlinien, was bei Hitze zu tun ist. Himmer fordert daher einen Hitzeschutz-Plan von Seiten des Bildungsministeriums, um auf den kommenden Sommer besser vorbereitet zu sein. Darin sollen unter anderem klare Leitlinien zu Unterrichtszeiten, Lernformen, Prüfungen, Pausenregelungen und Sporteinheiten enthalten sein. Zudem brauche es stärkere Aufklärung über hitzebedingte Gesundheitsrisiken und Präventionsmaßnahmen. Ein solcher Plan müsse unter Einbindung von Expert:innen und der Schulpartnerschaft erarbeitet werden. „Bei 30 Grad im Klassenzimmer kann niemand mehr ordentlich lernen oder unterrichten. Das Bildungsministerium muss alle Möglichkeiten ausschöpfen, Kinder und Lehrkräfte besser vor der Hitze zu schützen. Im kommenden Jahr müssen unsere Schulen besser vorbereitet sein“, so Himmer. (Schluss) mf/bj