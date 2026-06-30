Samariterbund Wien schließt Sozialberatungsstelle für Grundversorgte mit Ende Juni

Wien (OTS) -

Die Sozialberatungsstelle des Samariterbundes Wien für Menschen in der Wiener Grundversorgung wird mit 30. Juni 2026 geschlossen. Grund dafür ist der allgemein sinkende Bedarf, seit geraumer Zeit sind die Zahlen bei den Grundversorgten in Wien rückläufig.

Die Beratungsstelle unterstützte seit 2022 Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen bei unterschiedlichsten Anliegen – darunter Wohnungs- und Arbeitssuche, finanzielle Fragen, Familienleistungen, behördliche Verfahren sowie bei der Kommunikation mit Ämtern und Behörden. In diesem Jahr brach auch der Krieg in der Ukraine aus, wodurch zusätzliche Beratungskapazitäten gefragt waren.

Seit der Eröffnung wurden insgesamt rund 30.704 Beratungen durchgeführt und 20.299 Personen betreut.

Betroffene Klient:innen wurden über die bevorstehende Schließung informiert. Informationen zu alternativen Beratungsangeboten für Geflüchtete und Grundversorgte in Wien finden sich unter www.fluechtlinge.wien/beratungsstellen.

Der Samariterbund Wien bedankt sich bei allen Mitarbeiter:innen und Kooperationspartnern, die das Angebot über die vergangenen Jahre ermöglicht und begleitet haben.