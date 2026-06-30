FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds sinkt im Auftaktquartal wegen negativer Marktentwicklung auf €241,8 Mrd.

Wien (OTS) -

Die negative Entwicklung an den globalen Finanzmärkten im Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die österreichischen Investmentfonds im Auftaktquartal des Jahres 2026 belastet. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Am Ende des 1. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.103 Investmentfonds bei Ꞓ241,8 Milliarden und damit 1,9% unter dem Stand des Jahresultimo 2025. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das Vermögen immer noch um 6,1% höher. Die höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im Quartal Mischfonds mit Ꞓ331 Millionen, gefolgt von Aktienfonds mit Ꞓ94 Millionen und Rentenfonds mit Ꞓ70 Millionen. Immobilienfonds erlitten hingegen netto Abflüsse von Ꞓ339 Millionen. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto Ꞓ197 Millionen neue Mittel zu.