SPÖ-Regner/Grossmann: Endlich mehr Frauen in Europas Spitzenpositionen!

Wien (OTS) -

Heute, am 30. Juni, endet die Umsetzungsfrist für die EU-Richtlinie für mehr Frauen in Aufsichtsräten. Evelyn Regner war Berichterstatterin für diese bahnbrechende Richtlinie, Elisabeth Grossmann ist SPÖ-EU-Frauensprecherin. Sie kommentieren: „Vor 4 Jahren haben wir EU-Parlamentarier:innen einen Sieg gefeiert, der noch lange Wellen schlagen wird. Wir haben den Grundstein gelegt, um endlich die gläserne Decke zu durchbrechen und die informelle Männerquote in europäischen Aufsichtsräten endlich zu beenden. Während Unternehmen immer weiblicher wurden, bleiben die Konferenztische auf Führungsebene stets männlich besetzt. Schöne Worte der Unternehmen und Freiwilligkeit haben uns kein Stück weitergebracht. Nach Jahren des Stillstands haben wir auf EU-Ebene für feste Zielvorgaben und wirksame Sanktionen gesorgt. Jetzt gilt: Mindestens 40 Prozent der Aufsichtsratsposten müssen mit Frauen besetzt werden, alternativ muss eine Zielvorgabe 33 Prozent im Durchschnitt für Vorstand und Aufsichtsrat erreicht werden. Aber wir sorgen nicht nur für verbindliche Quoten, wir schaffen einen Paradigmenwechsel. Durch objektive Auswahlkriterien zählt in Zukunft Qualifikation statt Männernetzwerk. Das tut nicht nur der Unternehmenskultur gut, sondern macht europäische Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreicher.“ ****

Die EU-Parlamentarierinnen abschließend: „Obwohl das Gesetz so lange im Rat blockiert wurde, hat ein Großteil der EU-Mitgliedsstaaten seine Hausaufgaben bei der Umsetzung gemacht. Auch Österreich geht hier als Vorbild voran. Es wird Zeit, den Thomas-Kreislauf zu durchbrechen und Frauen die notwendigen Werkzeuge dafür in die Hand zu geben. Mit der Richtlinie für mehr Frauen in Aufsichtsräten sorgen wir dafür, dass eben nicht mehr nur mehr Männer mit dem Namen Thomas die größten Unternehmen Europas führen, sondern auch für Sabine Platz an der Spitze gemacht wird.“ (Schluss) bj