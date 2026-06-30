ARBÖ: Ferienstart, Donauinselfest und Baustellen sorgen am Wochenende für Staugefahr

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende wird laut ARBÖ-Informationsdienst vor allem durch den Start der Sommerferien in Ostösterreich, den weiter zunehmenden Urlauberverkehr aus Deutschland und das Donauinselfest in Wien geprägt. Auch auf den klassischen Nord-Süd-Transitachsen sowie auf den Stadtausfahrten der Ballungsräume ist mit stark erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Mit dem Ferienbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland startet am Samstag die erste österreichische Sommerferienwelle. Am Freitagnachmittag und Samstagvormittag erwartet der ARBÖ starken Verkehr auf den Stadtausfahrten sowie auf den Routen Richtung Süden, Westen und in die Seenregionen.

Zusätzlich sorgt der deutsche Ferienverkehr für volle Transitrouten. Viele Urlauberinnen und Urlauber aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, wo die Sommerferien ebenfalls beginnen beziehungsweise bereits in die zweite Woche gehen, werden über Österreich in Richtung Italien, Slowenien und Kroatien unterwegs sein. Besonders die Baustelle im Bereich der Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13) sowie der Fernpass haben auch dieses Wochenende wieder das Potenzial, zum Nadelöhr zu werden.

Staugefährdet sind unter anderem:

Westautobahn (A1) im Großraum Wien, St. Pölten, Linz und Salzburg

Südautobahn (A2) im Großraum Wien, Wiener Neustadt, Graz und Klagenfurt

Ostautobahn (A4) zwischen Wien und Nickelsdorf

Mühlkreisautobahn (A7) im Stadtgebiet von Linz

Pyhrnautobahn (A9) vor dem Bosrucktunnel und dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10) rund um Salzburg und Villach sowie vor dem Katschberg- und dem Tauerntunnel

Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12) im Raum Kufstein, Wörgl und Innsbruck

Brennerautobahn (A13) im Bereich der Luegbrücke und vor der Staatsgrenze

Südosttangente (A23) im Wiener Stadtgebiet

Fernpassstraße (B179) zwischen dem Grenztunnel Vils/Füssen und Nassereith

Zwtl.: Donauinselfest bringt starken Verkehr nach Wien

Von Freitag, 03.07., bis Sonntag, 05.07., findet in Wien das 43. Donauinselfest statt. Auch das ARBÖ-Verkehrsradio ist im Rahmen der FSG-GÖD/ARBÖ-Radiobühne vor Ort und begeistert mit Acts wie Lemo und PAENDA.

Da die Donauinsel verkehrsfrei ist, wird die Parkplatzsuche im Umkreis der Donauinsel zur Herkulesaufgabe. Auch wenn es vermutlich in den U-Bahnen eine „kuschelige“ Angelegenheit wird, ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln dringend anzuraten. Allen, die dennoch mit dem Auto anreisen, rät der ARBÖ, in der Nähe einer U-Bahn-Station oder in einer der Park-and-Ride-Anlagen zu parken und den restlichen Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.

Auch Autofahrerinnen und Autofahrer, die nicht zum Donauinselfest unterwegs sind, müssen in der ganzen Stadt, vor allem aber rund um die Donauinsel, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen.

/Forts. mögl.)