Jugendliche präsentierten Gesundheitsbeiträge bei WiG-Jugendgesundheitskonferenz in Floridsdorf

Wien (OTS) -

Wie Gesundheitsförderung bei jungen Menschen aussehen kann, stellte die Jugendgesundheitskonferenz der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in Floridsdorf unter Beweis. Mit kreativen Präsentationen und interaktiven Mitmach-Stationen für Körper und Seele sorgten rund 200 Floridsdorfer Jugendliche für eine gelungene Veranstaltung. „Gesundheit wird von jungen Menschen unterschiedlich erlebt und definiert. Die Jugendgesundheitskonferenz bietet ihnen Raum, ihre Sichtweisen einzubringen und eigene Projekte zu entwickeln“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Auch Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf, ließ sich die Konferenz nicht entgehen und war von den Ergebnissen beeindruckt: „Jugendliche setzen sich intensiv mit ihrem Wohlbefinden auseinander und entwickeln ein bewusstes Verständnis für die eigene Gesundheit. Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge.“

Buntes Rahmenprogramm zum Mitmachen, Informieren und Spaß haben

Wie stellen sich Jugendliche einen gesunden Alltag vor? Mit dieser Frage haben sich die Teilnehmenden in den vergangenen Monaten auseinandergesetzt und entwickelten unterschiedliche Projekte und Beiträge dazu. Während des gesamten Projektzeitraums wurden sie von ihren Lehrer*innen und Betreuer*innen begleitet und unterstützt. Die teilnehmenden Schulen und Einrichtungen aus dem 21. Bezirk beschäftigten sich mit unterschiedlichen Aspekten des körperlichen und seelischen Wohlbefindens und zeigten, welche Bedeutung Gesundheit in ihrem Lebensalltag einnimmt. Ein von Jugendlichen für Jugendliche gestalteter und angeleiteter Workshop widmete sich dabei besonders dem Thema Fitness-Challenges und zeigte, wie Gleichaltrige zu einem aktiven Lebensstil motiviert werden können. Außerdem luden zahlreiche Mitmach- und Informationsstände zum Entdecken, Ausprobieren und Mitgestalten ein. Im Fokus standen verschiedene Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen für den Alltag, Fitness-Jumping, ein Memory-Parcours sowie interaktive Stationen zu den Themen Handysucht, Selbstwert und Körperbild oder der wertschätzende Umgang miteinander. Bei einer gesunden Jause und einem Wissensspiel rund um Obst und Gemüse setzten sich die Jugendlichen zudem mit ausgewogener Ernährung auseinander.

Über das Projekt

Die Jugendgesundheitskonferenz ist das Wiener Modell für partizipative Jugendgesundheitsförderung und ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Es wird aus den Vorsorgemitteln der Bundesgesundheitsagentur finanziert. Mehr Informationen auf wig.or.at/jugendgesundheitskonferenz